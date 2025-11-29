Curar el mal de ojo en Navidad: cómo es la ceremonia que se hace únicamente en Nochebuena para aprender este ritual

En Nochebuena, no solamente se celebra la Navidad, sino que también se transmite una tradición ancestral que puede pasar de generación en generación para curar a la gente que lo requiere.

El ritual para curar el mal de ojo se puede hacer sólo en navidad. Foto: Gemini IA

El 24 de diciembre es una fecha muy especial del año, ya que además de celebrar Navidad, se abre un portal energético muy fuerte, ideal para aprender uno de los artes milenarios más poderosos de todos: el curar el mal de ojo. Esta práctica, guardada celosamente por abuelas y mujeres mayores de la familia, se transmite solo una vez al año: durante la Nochebuena, en un ritual cargado de simbolismo, protección y energía.

Así como sucede con el ritual de sal, o la cinta roja en la muñeca derecha, la ceremonia del mal de ojo tiene sus propias reglas, su propio horario y hasta su propio rezo, que debe hacerse exactamente ese día. En otro día y horario, no será efectivo.

Ritual para curar el mal de ojos.

La tradición sostiene que la Nochebuena es un momento de energía limpia, elevada y especial. Para quienes creen en estas prácticas, el 24 es un portal simbólico donde las bendiciones, la protección y la luz espiritual se potencian. Por eso, es el momento ideal para pasar el “don” de curar el mal de ojo a un nuevo miembro de la familia.

Además, se considera que:

El 24 representa renacimiento, inicio y renovación, tres elementos clave para comenzar a ejercer un ritual energético.

El encuentro familiar crea el ambiente perfecto para transmitir esta enseñanza en confianza y armonía.

La noche está asociada con la protección, la purificación y el cierre de ciclos negativos antes de empezar un año nuevo.

El mal de ojo, según la creencia popular, es una energía pesada que se genera por envidia, agotamiento emocional o miradas cargadas. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, mareos y pesadez energética.

Quien aprende a curarlo obtiene la capacidad de detectar cuándo alguien lo tiene, cortar esa energía, aliviar los síntomas, devolver equilibrio al cuerpo y al aura. Para muchas familias, es una forma de cuidado ancestral, una herramienta de protección y amor transmitida de generación en generación.

Cómo es la ceremonia para aprender a curar el mal de ojo en Nochebuena

Aunque cada familia puede tener su propia versión, la mayoría comparte elementos en común. El ritual suele transmitirse de manera íntima y respetuosa, con mucha seriedad y siguiendo pasos que no deben romperse: