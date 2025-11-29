PAMI actualizó las credenciales vigentes para diciembre 2025: todos los formatos válidos para jubilados y pensionados

PAMI mantiene en 2025 distintos formatos de credencial para asegurar el acceso a sus prestaciones, lo que permite a cada afiliado elegir la opción más cómoda para sus gestiones de salud.

Oficinas de PAMI. Foto: NA.

Con el fin de garantizar la cobertura de salud a 5 millones de personas mayores, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) busca ofrecer cada día servicios a fin de mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios.

En ese sentido, la credencial de PAMI es uno de los documentos más importantes para sus afiliados, debido a que permite el acceso a las prestaciones y servicios de la obra social para los jubilados y pensionados. Por esto mismo, es importante estar al día con los formatos que se mantienen vigentes de esta credencial.

En los últimos años, el organismo sumó nuevas modalidades de credenciales para adaptarse al uso digital y simplificar gestiones. Esto generó la duda sobre qué formatos siguen teniendo validez.

PAMI. Foto: NA.

¿Todavía sirve la credencial plástica en diciembre 2025?

Sí. La tarjeta física continúa siendo aceptada en 2025 y se puede utilizar sin inconvenientes en todos los centros de salud, farmacias, laboratorios, especialistas y oficinas de PAMI. Si bien ya no se emite de manera habitual porque se priorizan las versiones digitales, quienes aún la conservan pueden seguir presentándola como documento válido.

Otras credenciales de PAMI vigentes en diciembre 2025

Además de la tarjeta plástica, PAMI dispone de otros formatos que también habilitan el acceso a sus servicios:

Credencial provisoria con QR: se descarga desde la web oficial de PAMI y se imprime. Si tu versión no tiene código QR, tenés que volver a generarla en la plataforma.

Credenciales de PAMI. Foto: PAMI.

Credencial provisoria tipo ticket: se obtiene en las terminales de autogestión que están instaladas en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Credenciales de PAMI. Foto: PAMI.

Credencial digital: disponible directamente en la aplicación móvil de PAMI, sin necesidad de imprimirla.

Credenciales de PAMI. Foto: PAMI.

De esta manera, todos los formatos mencionados son aceptados y permiten aprovechar la cobertura completa que ofrece PAMI en 2025.

PAMI: quiénes podrán acceder a los reintegros de medicamentos

Ingresos menores a 1,5 jubilaciones mínimas: el tope se extiende hasta tres haberes mínimos si en el hogar reside una persona con discapacidad.

No tener una prepaga activa ni ninguna forma de doble cobertura médica.

No poseer bienes considerados de lujo, no registrar vehículos con menos de 15 años de antigüedad y contar con un solo inmueble.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos?

Para acceder a la cobertura total de medicamentos, PAMI exige a sus afiliados que:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación al Instituto.

No ser propietario de más de 1 inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

vehículo con menos de 10 años de antigüedad . En aquellos hogares que posean un conviviente con No tener un. En aquellos hogares que posean un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2, pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción. Para ello, PAMI le solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales

¿Qué documentación se necesita?

Documento Nacional de Identidad.

Receta Electrónica de la medicación solicitada. Esta debe ser emitida por el médico de cabecera o especialista y contar con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).

En caso de necesitar más de 4 medicamentos por Subsidio Social, el afiliado debe presentar el formulario de medicamentos firmado por su médico de PAMI en su agencia designada.