Bajó el plazo fijo: ¿qué intereses ofrecen los principales bancos y qué retorno se obtiene depositando $1 millón?

En un contexto de inflación persistente, los pequeños ahorristas buscan proteger sus pesos y el plazo fijo vuelve a posicionarse como la opción más segura pese a rendimientos en baja.

Con la llegada del último mes del año los pequeños ahorristas buscan alternativas para hacer que su capital ahorrado pueda rendir mejor y no perder así ante la suba generalizada de precios que implica la inflación.

En ese sentido, las entidades bancarias ofrecen diferentes alternativas pero, mes a mes, la más segura termina siendo el plazo fijo, que implica un riesgo nulo y un retorno de interés según el capital invertido.

Pero no todos los bancos ofrecen las mismas tasas de interés, dado que hay leves diferencias en los porcentajes que-según cuánto se invirtió- pueden cambiar el número final del retorno.

¿Cuál es el porcentaje de interés de plazo fijo que ofrecen los bancos en diciembre 2025?

Mes a mes cada banco ofrece una tasa de interés anual diferente respecto de otras instituciones e incluso a lo que quizá ofrecía el mes anterior. El repaso de los principales bancos y el interés de plazo fijo que ofrecen en diciembre 2025:

Banco Macro: TNA del 29%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $23.836 de interés. Banco ICBC: TNA del 28%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $23.014 de interés. Banco Credicoop: TNA del 28%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $23.014 de interés. Banco de la Nación: TNA del 27%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $22.192 de interés. Banco Comafi: TNA del 26,5%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $21.781 de interés. Banco de la Provincia de Buenos Aires: TNA del 26%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $21.370 de interés. Banco BBVA: TNA del 26%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $21.370 de interés. Banco Santander: TNA del 25%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $20.548 de interés. Banco Ciudad: TNA del 24%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $19.726 de interés. Banco de Galicia: TNA del 22%. Si se deposita $1 millón, se obtienen $18.082 de interés.

De esta manera, las tasas de interés de los principales bancos en la Argentina para un mes oscilan entre el 29% y el 22%, lo que termina siendo un número bajo si se tienen en cuenta cómo rendían meses atrás.