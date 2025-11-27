Baja la tasa de interés en Argentina: uno por uno, cuánto paga cada banco y qué ofrecen a los clientes por plazo fijo

El Banco Central bajó la tasa de interés que le paga a los bancos y generó que las instituciones financieras redujeran los rendimientos que ofrecen a sus clientes por plazo fijo. El listado completo de cuánto paga cada uno en Argentina en medio de la baja de las tasas de interés.

La tasa de interés de plazo fijo en Argentina registró una baja en los últimos días. Este movimiento reflejó una respuesta del mercado que mostró que los rendimientos pueden quedar en terreno negativo contra la inflación. Uno por uno, el listado completo de cuánto paga cada banco.

Bajo la tasa de interés: los bancos que pagan más y los que pagan menos

Los que más pagan

Banco Macro: 29% TNA

ICBC: 28% TNA

Banco Creedicop 28% TNA

Banco Nación: 27% TNA

Los que menos pagan

Banco BBVA 26%, TNA

Banco Ciudad 26% TNA

Banco de la Provincia de Buenos Aires, 26%

Banco Santander 25% (TNA)

Banco Galicia 24% TNA

Otros bancos con tasas más atractivas

Banco Voii: 33% TNA

Crédito Regional: 33% TNA

Banco Meridian S.A.: 32,5% TNA.

Reba Compañía Financiera S.A.: 32% TNA.

Banco Provincia de Córdoba S.A.: 32% TNA.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 32% TNA.

Banco Bica S.A.: 31% TNA.

Banco de Corrientes S.A.: 31% TNA.

Banco Mariva: 30% TNA

Banco CMF S.A.: 30% TNA.

Banco del Sol S.A.: 30% TNA.

Bibank S.A.: 30% TNA.

Banco BMV: 30% TNA.

Banco Julio S.A.: 30% TNA.

Banco de Comercio: 27% TNA

Banco Dino S.A.: 29% TNA.

Banco Hipotecario: 28,5% TNA

Banco del Chubut S.A.: 28% TNA.

Banco Comafi S.A.: 27,5% TNA.

Banco de Formosa: 27% TNA

Qué significa la baja de tasas de interés

Cuando un banco central —o el sistema financiero en general— baja las tasas de interés, eso reduce el costo del dinero y es más barato pedir préstamos o financiar compras. Eso suele incentivar que personas y empresas pidan créditos, inviertan o gasten.

En ese marco, los bancos a su vez ajustan hacia abajo las tasas que ofrecen a quienes depositan dinero (plazo fijo, cuentas de ahorro, etcétera), porque ya no necesitan pagar tanto para captar fondos.

La baja de tasas beneficia a quienes buscan crédito o financiación -compra de vivienda, consumo, inversión-, pero desvaloriza el ahorro tradicional, porque los rendimientos caen. Es un cambio estructural del contexto financiero que conviene entender al decidir dónde poner o cómo usar el dinero.

