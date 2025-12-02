Alejandra Monteoliva juró como nueva ministra de Seguridad de la Nación

Tras la renuncia de Patricia Bullrich para ocupar su banca en el Senado, Alejandra Monteoliva juró como nueva ministra de Seguridad de la Nación desde este 2 de diciembre.

Asumió como ministra de Seguridad en lugar de Bullrich desde el 2 de diciembre. Foto: Captura de pantalla Oficina Presidencia

Alejandra Monteoliva juró como nueva ministra de Seguridad de la Nación tras la renuncia presentada por Patricia Bullrich para asumir su banca como senadora, luego de la victoria en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La designada funcionaria se desempeñaba como viceministra del área y ahora asumirá el cargo mayor en plena reconfiguración del Gabinete del gobierno de Javier Milei, que atravesó varias modificaciones durante este último tiempo

El breve acto con la firma del juramento se realizó este martes 2 de diciembre y contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, secretarios y subsecretarios, miembros del cuerpo diplomático, autoridades eclesiásticas, jefes y subjefes de las fuerzas federales de Seguridad y familiares y amigos de Monteoliva en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Por su parte, Manuel Adorni, exvocero presidencial, fue el último funcionario en realizar el juramento como nuevo jefe de Gabinete: se llevó a cabo el pasado miércoles 5 de noviembre en medio de los cambios en el Gabinete.

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad tras el pase de Bullrich al Senado

Monteoliva nació en Córdoba, es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba y máster en Planificación y Gestión del Desarrollo por la Universidad de los Andes en Colombia.

A lo largo de su carrera, ocupó cargos como ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, directora de Operaciones de Fuerzas Federales y consultora internacional en países como Honduras, El Salvador y Colombia.

La ministra de Seguridad saliente Patricia Bullrich junto a su sucesora Alejandra Monteoliva. Foto: NA

En el mandato de Bullrich, Monteoliva fue designada secretaria del área siendo promovida por decreto en junio de 2024. “Alejandra es la persona adecuada para este tiempo histórico de cambio de paradigma en seguridad que nos toca enfrentar”, había dicho Bullrich, “Los que nos dedicamos en la seguridad sabemos que estos lugares nunca son fáciles. Llevó muchos años que en el tema, casi 30 años”, dijo la cordobesa.

El hecho de elegir a una figura técnica, sin fuerte perfil partidario, puede interpretarse como una apuesta a la continuidad operativa más que política, siguiendo la misma línea que Patricia Bullrich.