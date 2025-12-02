Vuelven las tormentas: cuándo habrá nuevas lluvias en Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico del SMN advirtió por la llegada de nuevos fenómenos que fueron mencionados en una alerta amarilla. Enterate todo, en la nota.

El SMN lanzó su reporte del clima para los próximos tres meses. Foto: Pixabay.

El calor se hace sentir en Argentina, por lo que queda en evidencia que faltan pocos días para el inicio del verano. En este contexto, algunas provincias recibirán fuertes tormentas que pueden cortar con las altas temperaturas, según lo advertido por el pronóstico.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay una alerta vigente por fuertes tormentas que impacta sobre dos provincias, y que puede traer otros fenómenos como granizo y actividad eléctrica en el cielo.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

Cuándo vuelven las tormentas en Argentina

En detalle, el SMN informó que tanto Salta como Jujuy recibirán fuertes tormentas durante el miércoles 3 de diciembre, por la madrugada. La intensidad de las mismas llevó a activar una alerta de color amarillo, por lo que puede representar cierto riesgo para las zonas afectadas.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada”, indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta amarilla por tormentas en dos provincias de Argentina. Foto: SMN

Además, agregaron que se “prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Cabe recordar que una alerta amarilla representa el nivel más bajo dentro del criterio del SMN, aunque mencionan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Cuál será el día más caluroso de la semana en Buenos Aires

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

Martes 2 de diciembre

Para el martes, las lluvias se despiden y no hay probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el sol seguirá ausente porque el cielo estará mayormente nublado. Las temperaturas empezarán a subir de a poco, con una mínima de 17 grados y una máxima de 27.

Miércoles 3 de diciembre

El miércoles llegará con sol y se convertirá en el primer día realmente agradable de diciembre. Las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 18 grados y una máxima de 29.

Jueves 4 de diciembre

El jueves también habrá sol y las temperaturas seguirán en alza, con una mínima de 20 grados y una máxima de 31, acercándose a uno de los días más cálidos de la semana.

Viernes 5 de diciembre

Para ir cerrando la semana, llega el día más cálido de todos, con una mínima de 21 grados y una máxima de 32. Más allá de las altas temperaturas, el cielo estará mayormente nublado.