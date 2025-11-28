Patricia Bullrich minimizó el cruce con Victoria Villarruel y afirmó que tienen “una relación institucional”

La senadora electa mantuvo un tenso ida y vuelta con la vicepresidenta sobre el final de la sesión especial en la que juraron los nuevos legisladores.

Patricia Bullrich. Foto: X @PatoBullrich

La senadora electa y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, tuvieron este viernes su primer cruce en el recinto sobre el final de la sesión especial en la que juraron los legisladores electos. Tras el escándalo, la ministra de Seguridad saliente minimizó el suceso y habló de una relación “institucional” entre ambas.

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada, el ida y vuelta con Villarruel estuvo motivado por el reclamo en torno al número de familiares que podían ingresar al acto para acompañar a los nuevos legisladores.

El cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Video: X @LeandroNSBravo

Según explicó, desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no fue respetado por un gran número de los flamantes senadores, por lo que pidió la palabra, pero Villarruel se la negó.

La senadora reiteró luego que mantiene una relación “institucional” con la vicepresidenta y que el tema “se planteó por encima de los partidos”.

“Nosotros nos encargaremos de juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes”, dijo Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

Y añadió: “Tenemos una relación institucional y todo transcurrió en orden. Hay temas que hay que discutir porque ella ha sido electa por LLA, y tiene que haber una relación distinta, como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados”.

Villarruel argumentó que en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer los jefe de bloque habían acordado no dar discursos, por lo que, levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia.

Uno por uno, los 23 senadores que juraron este 28 de noviembre

Este viernes juraron 23 senadores electos de ocho provincias, pero la libertaria Lorena Villaverde, no pudo hacerlo debido a que su pliego fue impugnado.