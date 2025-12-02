Una reconocida fábrica de muebles de Buenos Aires cierra sus puertas tras 40 años: qué pasará con sus empleados

La fábrica en cuestión deja su producción en Buenos Aires para concentrarse únicamente en Córdoba. Crisis en el sector e incertidumbre por esas 40 familias desempleadas.

Una importante fábrica de muebles cierra sus puertas. Foto: Unsplash.

Con una trayectoria de cuatro décadas en el rubro del mueble residencial, una importante fábrica decidió cerrar su planta ubicada en la provincia de Buenos Aires, un hecho que marca una merma muy importante que deja a 40 empleados sin trabajo.

Se trata de Color Living y su planta ubicada en la calle Beethoven al 624 en la localidad de Pacheco, partido de Tigre.

De todos modos, la firma continuará operando, aunque ahora únicamente desde su planta principal en Villa del Rosario, Córdoba, donde mantiene unos 400 empleados.

Esta planta que cierra abastecía principalmente al mercado del Gran Buenos Aires, abarcando tareas de carpintería y costura, y aportaba a la cadena de proveedores locales, siendo un eslabón importante en el entramado productivo regional.

Color Living cierra su fábrica de Buenos Aires. Foto: X/@SpacePeronista2

¿Por qué cierra la planta de Pacheco de Color Living?

La decisión, tal como explicaron desde la propia empresa, responde a una importante caída sostenida de las ventas y a la creciente apertura de importaciones, razones por las que se hizo inviable mantener la producción local en Buenos Aires.

En el comunicado oficial que expresaron, reconocieron que los niveles de producción habían caído hasta el punto de no permitir sostener la estructura de la planta en Pacheco.

Esta decisión se inscribe en un contexto más amplio de crisis del sector manufacturero, dado que diversas fábricas industriales en la Provincia ya han cerrado sus puertas en las últimas semanas, lo que ha generado decenas de despidos.

Las consecuencias de esto ocasionan que 40 empleados -todos vinculados a carpintería y costura- quedaron sin empleo de forma inmediata, y por el momento no se han divulgado planes de reubicación interna ni detalles sobre indemnizaciones, por lo que representa para ellos una pérdida abrupta de sus ingresos, y una crisis intensificada por un mercado laboral cada vez más cerrado.

40 empleados se quedan sin trabajo de manera inmediata. Foto: Unsplash.

Respecto de este último tema, las cifras del mercado laboral argentino en el segundo trimestre de 2025 no son positivas: la tasa de desempleo trepó al 7,6% (afectado aproximadamente a 1,7 millones de personas), mientras que la informalidad laboral alcanzó al 43,2 % de los ocupados.

Las consecuencias para la industria local del cierre de Color Living

El cierre de Color Living en Buenos Aires no solo afecta a los trabajadores despedidos, sino a toda la red de proveedores, subcontratistas y comercios vinculados al rubro.

Pierde peso la producción local, lo que debilita la cadena productiva y se compromete la posibilidad de recuperar empleo formal estable en esa zona.

Y si bien Color Living seguirá operando desde Córdoba, el traslado de toda la producción allí puede afectar los costos de logística y distribución, y reducir aún más la competitividad frente a la importación.