Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a más de 200 empleados

De esta forma, la compañía dejará de producir en la Argentina. Al igual que lo mencionado en el caso Georgalos, el sector apunta a la ola de importaciones.

Whirlpool. Foto: REUTERS

Whirlpool, la empresa de electrodomésticos, anunció el cierre de su planta en Pilar y despidió a 220 empleados.

Al igual que lo sucedido en Georgalos, que se encuentra en estado de alerta, el sector apunta a la caída del consumo y el aumento de las importaciones.

Planta de Whirlpool en Pilar. Foto: Whirlpool.

Pese al fin de la producción en la Argentina, la empresa confirmó que mantendrá su operación comercial y logística en la Argentina para seguir abasteciendo el mercado con electrodomésticos, repuestos y servicio.

Sin embargo, se reemplazará la producción local con la importación de mercancía.

“Esta decisión implica una reconfiguración estructural de la operación en la Argentina. A partir de este cambio, Whirlpool concentrará su presencia en el país en actividades estrictamente comerciales y de servicio, garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio de Argentina”, indicaronen un comunicado.