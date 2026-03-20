Trenes Argentinos rumbo a Mar del Plata Foto: Foto generada con IA

La temporada baja se adelantó en el calendario turístico, pero Semana Santa vuelve a posicionarse como uno de los movimientos más importantes del año. Con la llegada de miles de viajeros que buscan una escapada al mar, Trenes Argentinos habilitó oficialmente la venta de pasajes hacia Mar del Plata, ofreciendo múltiples frecuencias, precios competitivos y servicios pensados para quienes viajan en familia, en pareja o por una salida express.

La nueva programación, ya disponible para comprar online, cubre viajes desde el 1 de abril hasta el 4 de mayo, lo que abarca todo el fin de semana largo de Semana Santa 2026, que comenzará el jueves 2 de abril.

Más frecuencias para una demanda que explota en Semana Santa

Trenes Argentinos confirmó que el corredor Plaza Constitución – Mar del Plata operará con dos servicios diarios entre semana y sumará refuerzos los fines de semana, una decisión clave teniendo en cuenta que este suele ser uno de los destinos más elegidos durante el feriado.

Horarios desde Buenos Aires (Plaza Constitución)

Lunes a viernes: 07:30 y 14:17

Sábados: 07:32 y 14:32

Domingos y feriados: 07:25 y 14:52

Horarios desde Mar del Plata

Lunes a domingos: 01:11 y 14:21 / 14:36 / 14:57 (según el día)

Servicio especial de fin de semana

Refuerzo viernes: sale 17:08 desde Constitución

Regreso domingo: 22:53 desde Mar del Plata

Este tren adicional está pensado específicamente para escapadas cortas y promete ser uno de los más demandados en Semana Santa debido a la alta movilidad turística.

Trenes. Foto: NA

Tarifas actualizadas: viajar a la costa sigue siendo económico

Los valores vigentes para el trayecto Buenos Aires – Mar del Plata son:

Primera: $32.000

Pullman: $38.400

A esto se suma el descuento del 10% por compras online, disponible únicamente a través de la plataforma oficial de Trenes Argentinos, un beneficio muy utilizado por turistas previsores que buscan ahorrar. Además:

Jubilados: 40% de descuento

Personas con discapacidad: viaje sin cargo con documentación

Viajar con mascotas: un servicio cada vez más elegido

El tren incorporó un coche especialmente acondicionado para pasajeros que viajan con perros o gatos, un servicio que suele agotarse rápidamente en fechas especiales como Semana Santa.

Condiciones principales:

Cupo máximo: 8 mascotas por formación

Solo perros o gatos mayores de 3 meses

Viaje en transportín cerrado

No pueden descender en estaciones intermedias

Documentación sanitaria obligatoria

Costo adicional del servicio

Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.

Por qué el tren será uno de los transportes más elegidos este fin de semana largo

El tren a Mar del Plata viene ganando terreno por varias razones:

Precios más accesibles que el micro y que viajar en auto (considerando combustible y peajes).

Puntualidad mejorada y reducción de tiempos en servicios directos.

Mayor comodidad , especialmente en fines de semana largos con tránsito intenso.

Refuerzos estratégicos para absorber la alta demanda.

Con estos factores, todo indica que el tren volverá a batir récords de venta durante Semana Santa, convirtiéndose en la opción preferida de quienes buscan una escapada accesible, cómoda y sin sorpresas.

Cómo comprar los pasajes antes de que se agoten

La venta está disponible:

En boleterías habilitadas

En webventas.sofse.gob.ar (10% de descuento)

En años anteriores, los boletos para Semana Santa se agotaron en menos de 72 horas, por lo que se recomienda comprar cuanto antes para asegurar lugar, especialmente si se viaja en familia o con mascotas.