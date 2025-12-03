Fundación SanCor Salud: exitoso 2025 del ciclo +allá del diálogo

Renovado en identidad y propósito, +allá del diálogo expresa la esencia de un ciclo que crece año tras año.

Fundación SanCor Salud: exitoso 2025 del ciclo +allá del diálogo Foto: Prensa Fundación SanCor Salud

La Fundación SanCor Salud cerró la quinta edición de su ciclo de charlas renovado bajo el nombre +allá del diálogo, una propuesta que este año reafirmó su objetivo: no se trata solo de conversar, sino de ir más allá, abordar temáticas que interpelan y preocupan a la sociedad, y ofrecer recursos concretos para la vida diaria a miles de personas en todo el país.

Renovado en identidad y propósito, +allá del diálogo expresa la esencia de un ciclo que crece año tras año. La elección del nombre responde a esa búsqueda: promover encuentros que trasciendan la charla tradicional, integren conocimiento, sensibilidad y perspectiva social, y acompañen el bienestar integral de la comunidad.

En su quinta edición, el ciclo ofreció cuatro encuentros especialmente pensados para abordar temas actuales, sensibles y de alto interés social. Todas las temáticas y los especialistas fueron seleccionados de manera consciente para ofrecer herramientas útiles y cercanas:

● Gestión de emociones y manejo del estrés, con Alejandro Schujman.

● El lado B de la salud mental, junto a Sebastián Saravia.

● Conectados: acompañar en el mundo digital, con especialistas de Chicos.net.

● Amores tóxicos: la violencia invisible, con la Lic. Patricia Faur, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los números reflejan la relevancia del ciclo: además de las casi 8.000 inscripciones obtenidas este año, ya suma 37.953 inscriptos totales desde su creación, con un público fidelizado que participa activamente en cada nueva edición. Estas cifras confirman que +allá del diálogo es un espacio esperado, valorado y necesario.

Con una mirada que combina contenido accesible, profundidad y compromiso social, la Fundación SanCor Salud proyecta continuar fortaleciendo este ciclo en los próximos años.

El objetivo permanece intacto: generar encuentros que transforman, que abren nuevas miradas y que acompañan el bienestar integral de las personas.