Pan dulce de Maru Botana: cuánto sale esta Navidad 2025 y dónde conseguirlo

Pan Dulce de Maru Botana. Foto: redes sociales.

Como era de esperarse, Maru Botana ya lanzó su pan dulce para esta Navidad 2025, un producto que logró convertirse en un clásico esperado de la pastelería argentina.

Para esta temporada, la pastelería de la chef profesional repitió sus dos variedades más exitosas e ideales para los paladares más exquisitos:

Pan dulce tradicional con frutas: contiene almendras, castañas, nueces, ciruelas, pasas de uvas y cascaritas de naranja azucarada. La cobertura es de glasé de limón y tiene una corona con frutas secas azucaradas.

Pan dulce con chocolate: el clásico de Maru Botana se destaca por la abundante cantidad de chocolate tanto en su interior como en su exterior, aportando humedad y sabor.

Las dos variedades de pan dulce de Maru Botana, que cuestan $45.000, llegaron para reforzar la propuesta de la pastelera de apostar por la calidad y el sabor, consolidando este clásico como un infaltable de Navidad y Fin de Año.

Pan Dulce de Maru Botana.

Dónde se puede comprar el Pan Dulce de Maru Botana

Este producto está disponible en los locales de la cadena Maru Botana Dulce y Salado. La empresa tiene 6 puntos de venta ubicados en Capital y Gran Buenos Aires:

La Aldea, Pilar

Belgrano

Barrancas de Belgrano

Belgrano R

Belgrano R Next Door

Retiro

Maru Botana también ofrece una amplia variedad de postres para endulzar la mesa navideña, como por ejemplo tortas clásicas como Balcarce, Chocotorta, Lemon Pie y Rogel, entre otras opciones. Otras tortas que más salen son el Brownie con merengue, el Cheesecake, la Red Velvet, la Sablé de almendras, la Tres Mousses y la Marquise.

Maru Botana vende dos tipos de pan dulce. Foto Instagram @marubotanadulceysalado

El origen del pan dulce: una tradición con varias leyendas

El pan dulce, también conocido como Panettone, tiene sus raíces en la ciudad de Milán, Italia, durante el siglo XV. Existen varias leyendas que cuentan su creación, aunque todas coinciden en que este delicioso pan nació de un accidente culinario.

Según una de las versiones más conocidas, el pan dulce se originó en la corte del duque Ludovico El Moro, cuando los cocineros quemaron el postre preparado para la cena de Nochebuena. En un intento por salvar la situación, uno de los ayudantes de cocina creó una nueva receta incorporando frutas confitadas y manteca.

Este pan fue tan bien recibido que el duque lo bautizó “Pane de Toni” en honor a su creador, uno de los cocineros de la corte.