Importante paro de colectivos en el AMBA: una por una, todas las líneas que no funcionan

Este viernes 5 de diciembre se lleva a cabo una medida de fuerza que incluye la retención de tareas de más de 20 líneas.

Paro de colectivos. Foto: NA.

Este viernes 5 de diciembre se desarrolla un importante paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de una disputa por el reclamo del pago de los sueldos. La medida fue impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y actualmente son más de 20 las líneas que no prestan servicio.

La medida de fuerza fue ratificada por la UTA, que indicó que desde las 00 comenzó una retención de tareas en las empresas que no paguen la totalidad del salario de noviembre, según informó la organización en un comunicado.

Transporte público. Foto: NA

Los motivos del paro de colectivos en Buenos Aires

La entidad gremial sostuvo que el salario “es el esfuerzo diario” con el que los trabajadores cumplieron sus obligaciones y constituye “el sustento directo” de sus familias.

En esa línea, la UTA exigió el pago inmediato y advirtió que sus afiliados “no pueden ni deben continuar trabajando” si no se cumple con ese derecho esencial.

Paro de colectivos; paro de transporte. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El sindicato instó a las autoridades a utilizar “los medios legales y administrativos” para evitar conflictos que alteren la paz social y afecten a los trabajadores y a la población en general.

Paro de colectivos en el AMBA: las líneas que no funcionan este viernes 5 de diciembre

Nacionales : 22, 33, 55, 75, 119 y 159.

Provinciales : 219, 300, 324, 372 y 383.

Municipales: 500, 501, 504, 506, 507 y 508 de Florencio Varela. 548, 570, 583, 584, 603 y 619.

Cabe mencionar que las líneas que corresponden a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires están funcionando en su totalidad, producto de que los sueldos están abonados al día.

Paro de colectivos: seis líneas no funcionan por el brutal ataque a un chofer. Foto: NA.

El conflicto apuntaba a aquellos colectivos que pertenecen a la provincia de Buenos Aires o a la jurisdicción nacional, que son aquellos que circulan entre el Conurbano bonaerense y CABA.

Hasta cuándo sigue el paro de colectivos en el AMBA

Las últimas horas del jueves y las primeras del viernes fueron muy agitadas, ya que algunas líneas habían anunciado el paro pero, al recibir el pago de los haberes, comenzaron a trabajar con normalidad en sus recorridos.

De todos modos, no hay certezas de cuándo se levantará el paro de colectivos en el AMBA, ya que es probable que esté atado directamente al momento en que las empresas reciban los pagos.