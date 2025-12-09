CABA encendió sus luces de Navidad: canciones y colores frente al Obelisco y otros sitios icónicos

Buenos Aires iluminó con colores navideños sus principales avenidas, sitios históricos y en cada una de las plazas y sus 15 comunas.

La Ciudad celebró frente al Obelisco la llegada de la Navidad. Foto: Gobierno.

Por tercer año consecutivo, la Ciudad de Buenos Aires celebra la llegada de la Navidad con un gran encendido de luces y un show de canciones navideñas frente al Obelisco.

Desde este lunes, Buenos Aires iluminó con colores navideños sus principales avenidas, sitios históricos y en cada una de las plazas y sus 15 comunas. “Este botón rojo se va a prender fuego y va a salir una luz hermosa”, arrancó el actor y cantante Fernando Dente, que animó la fiesta de colores y música: hubo un conteo de 10 a 0 y todo se encendió.

Para pulsar el botón, 4 chicos de escuelas porteñas fueron elegidos por su esfuerzo y dedicación: Santiago Sepliarsky, Tiziano Vega, Nayara Gutiérrez y Sofía Muñoz. Con todo encendido, Fer Dente remató el momento con música y cantó junto a un coro “Navidad, Navidad” y “Papá Noel llegó a la Ciudad”. Luego llegó el cierre con el Coro Gospel AfroSound para desear “Merry Christmas”.

Además, el BA Verde de Plaza de la República se vistió para recibir la fiesta, junto a esculturas de luz y un pesebre, y se proyectó un mapping sobre el Obelisco, que también se replicará el próximo miércoles 24 desde las 21:00 a las 2:00 de la mañana del jueves.

La celebración de las fiestas de fin de año en la Ciudad incluye un Paseo Navideño con un jardín lumínico en la Plaza Sicilia de Palermo, mercado navideño y shows sinfónicos con piezas clásicas. Además, otras plazas tendrán propuestas, talleres y espectáculos para divertirse con los chicos, y los centros comerciales a cielo abierto y los mercados gastronómicos porteños ofrecerán actividades, sorteos y descuentos.

Cabe destacar que toda la programación está disponible en la web de la Ciudad. “Queremos que esta Navidad nos encuentre reunidos y hermanados. Las Fiestas son un momento para valorar y agradecer lo bueno: la familia, los amigos, los afectos, todas las cosas positivas que nos hacen bien, que nos ayudan a seguir siempre adelante y nos hacen fuertes para afrontar los enormes desafíos que siempre tenemos”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Hasta el próximo 7 de enero se iluminan plazas, parques, avenidas y centros comerciales de las 15 comunas porteñas. El proyecto tiene como objetivo embellecer el espacio público y ofrecer a vecinos y turistas una experiencia visual única a través de árboles emblemáticos, guirnaldas y cientos de adornos lumínicos.

“Diciembre es sinónimo de festejos, encuentros y celebraciones; acompañamos decorando con adornos navideños y árboles de Navidad las calles y plazas más importantes de la Ciudad, es una de las épocas más lindas del año”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Dónde ver los árboles de Navidad

Los árboles de Navidad están ubicados en plazas y espacios representativos de cada Comuna, entre ellos:

C1: Cantero Central Rodolfo Ortega Peña - Av. 9 de Julio y Arenales.

C2: Plazoleta Brigadier Gral. Tomás de Iriarte - Av. Libertador 2050.

C3: Plaza Miserere - Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón.

C4: Barrio Estación Buenos Aires - Av. Suárez y Roberto Sánchez y Vuelta de Rocha - Av. Pedro de Mendoza y Rocha (La Boca).

C5: Plaza Almagro - Bulnes y Sarmiento.

C6: Plazoleta Greslebin - Av. Díaz Vélez y Av. Leopoldo Marechal.

C7: Parque Chacabuco - Av. Asamblea y Emilio Mitre.

C8: Rotonda de Av. Escalada y Av. Francisco Fernández de la Cruz.

C9: Parque Alberdi - Av. Lisandro de la Torre y Av. Directorio.

C10: Plaza de la Bandera - Av. Juan B. Justo y Carrasco.

C11: Plaza Arenales - Chivilcoy y Nueva York.

C12: En Pico y Balbín.

C13: Plaza Barrancas de Belgrano - Av. Virrey Vertiz y Juramento.

C14: Plaza República Islámica de Irán - Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento y Plaza Sicilia - Av. Del Libertador y Sarmiento.

C15: Parque Los Andes - Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes.

Además de los árboles, calles y avenidas están decoradas con ornamentación lumínica en zonas comerciales y corredores urbanos como las avenidas Santa Fe, Corrientes, Callao, Córdoba, Rivadavia, Gaona, Cabildo, Federico Lacroze, Triunvirato, Del Libertador, Figueroa Alcorta, Caseros, Martín García, San Juan, Díaz Vélez, Honorio Pueyrredón, Pedro Goyena y Caminito, entre otras.