Cambia el transporte público: un grupo automotor busca comprar una empresa de colectivos por una cifra millonaria

En medio de un fuerte conflicto salarial, una empresa de transporte puede ser adquirida por un grupo automotor de renombre. Lo que se sabe, en la nota.

Colectivo, transporte público. Foto: NA/Juan Vargas.

Hay movimiento en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Uno de los principales grupos automotores está detrás de sumar a otra empresa de colectivos, con importante recorrido dentro del Conurbano bonaerense, que actualmente pasa un momento delicado.

A través de un comunicado oficial, DOTA S.A. confirmó que analiza la chance de adquirir la firma MOQSA, que está asentada en Quilmes y Berazategui y tiene importantes líneas bajo su espectro.

El 159 es uno de los colectivos principales de MOQSA. Foto: X @159MOQSA

Los detalles de la posible compra de MOQSA por parte de DOTA

La propuesta que analizan desde DOTA se ubica cerca de los USD 85 millones y tiene algunos detalles a destacar: la compra incluiría la adquisición de sus talleres, las cabeceras, los colectivos, así como también los recorridos que hacen las líneas que conectan a Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

Claro que para avanzar en la compra se deben tener varios vistos buenos, más allá del acuerdo entre ambas empresas. El Ministerio de Transporte, la CNRT y otras entidades tienen que aprobar la operación.

Actualmente, DOTA desarrolla auditorías internas y análisis legales en busca de determinar qué tan posible es la adquisición de MOQSA.

Colectivo. Foto Unsplash

Por su parte, DOTA informó que las actualizaciones serán informadas por sus vías de comunicación, aunque no mencionaron plazos de nuevos anuncios.

Entre las principales líneas de Micro Ómnibus Quilmes Sociedad Anónima aparecen los servicios de la 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Sus recorridos se destacan por atraviesa la zona sur del Conurbano bonaerense, así como también algunos barrios porteños como La Boca, Puerto Madero y Monserrat.

Cambios en los colectivos. Foto: NA (Daniel Vides)

Los colectivos de MOQSA están de paro

Un punto a tener en cuenta es que MOQSA atraviesa un conflicto salarial que lleva a que sus líneas se encuentren de paro. Según lo que denunciaron los choferes, solo se depositó el 50% del sueldo correspondiente a diciembre, por lo que detuvieron sus actividades hasta nuevo aviso.

El paro comenzó el pasado viernes 5 de diciembre, por lo que ya son cuatro días sin prestar su servicio. Esto resulta un golpe delicado para los pasajeros que se trasladan día a día en estos colectivos. Los afectados son: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, que podrían pasar a manos de otra empresa, según se conoció en las últimas horas.