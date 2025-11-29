Conectaba Lanús con los principales barrios porteños: anunciaron el final de una popular línea de colectivos del AMBA

La noticia fue brindada por la propia empresa, que indicó que desde el 1° de diciembre ya no funcionará. Qué se sabe sobre su recorrido y qué línea podría incorporarlo.

Vehículos de la empresa El Puente SAT. Foto: Redes sociales

El colectivo es uno de los medios de transporte más elegido para trasladarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por esto mismo, el anuncio de la despedida de una importante línea que conecta el Conurbano con CABA resulta una muy mala noticia para miles de pasajeros.

La empresa El Puente, que está dentro del Grupo DOTA, decidió finalizar un servicio muy utilizado, que unió dos puntos claves del AMBA durante mucho tiempo.

Línea de colectivo 75. Foto: Redes sociales

Se despide una línea clásica de colectivos que unió CABA con el Conurbano

Se trata de la línea de colectivos 75, destacada por conectar a Lanús, en el Conurbano, y Retiro, en CABA. Sin embargo, en los últimos meses ya había recortado su recorrido histórico, ya que finalizaba su trayecto en Once.

El servicio dejará de funcionar el próximo lunes 1 de diciembre, y hay misterio con lo que ocurrirá con el trayecto que solía ocupar. Una de las versiones es que sea absorbido por la línea 32, que forma parte de la misma empresa.

La noticia fue brindada por El Puente, que pegó papeles en las distintas formaciones. “Se informa que los servicios de la línea 75 serán suspendidos en su totalidad desde el 1° de diciembre de 2025”, expresa la nota que fue posteada por la página Fórmula Bondi.

El aviso del fin del funcionamiento de la línea 75 de colectivos. Foto: X FormulaBondi

Cabe recordar que la compañía había presentado ante la Secretaría de Transporte de Nación una propuesta para que la línea 32 tome su servicio, aunque todavía no hubo información acerca de una posible aprobación.

El recorrido que realizaba la línea 75

Este colectivo comenzaba su recorrido en la estación de tren de Lanús y pasaba por Valentín Alsina, donde cruzaba la Gral. Paz y arrancaba su trayecto en la Ciudad de Buenos Aires. Este servicio pasaba por Pompeya, Parque Patricios, Boedo, San Cristobal, Balvanera, Once, el centro porteño y culminaba en Retiro.

De todos modos, en los últimos meses solo llegaba hasta Once, donde comenzaba su trayecto de regreso al Conurbano bonaerense.

Línea de colectivo 75. Foto: Redes sociales

Qué puede pasar con la línea de colectivo 75: el posible reemplazo

El ramal “C” de la línea 32 podría ser el que tome este servicio, ya que tenían recorridos similares. Actualmente, conecta a Lanús con Once, por lo que se desconoce si habrá alguno que llegue a Retiro.

Cabe mencionar que Retiro es un punto clave para el transporte público en Buenos Aires. Las distintas estaciones de trenes, subtes y variedad de colectivos hacen que la eliminación de la línea 75 sea un golpe sensible para muchos pasajeros.

Más allá de las malas noticias, se esperan novedades de las autoridades para conocer si habrá algún servicio que pueda retomar el recorrido que quedará vacante.