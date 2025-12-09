Cambian los horarios del tren Sarmiento: hasta cuándo habrá cronograma reducido

Trenes Argentinos informó el cambio en el funcionamiento, que estará vigente por obras realizadas sobre las vías.

Nueva baja en la línea Sarmiento. Foto: NA/Juan Vargas

El tren Sarmiento es uno de los más utilizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que cada novedad puede cambiar la manera de viajar de sus pasajeros. En las últimas horas, se conoció una modificación en los horarios, que estará vigente en los próximos días.

Desde Trenes Argentinos indicaron que se llevan adelante nuevas obras sobre la zona de vías del recorrido que une a Once y Moreno, por lo que esto impactará sobre el cronograma habitual de este servicio.

El tren Sarmiento cambiará sus horarios por pocos días. Foto: trensarmiento.com.ar

El cambio tiene que ver con los horarios de inicio y final de cada día, desde este martes 9 al viernes 12 de diciembre. Este objetivo busca brindarles más tiempo a los trabajadores para llevar adelante las obras que buscan mejorar los viajes.

De esta manera, hasta el próximo 12 de diciembre el primer servicio que conecta a Once con Moreno comienza a las 4:05, mientras que el último será a las 22:29. En el lado contrario del recorrido, el primero saldrá a las 3:44 y el último a las 22:20.

Nuevos horarios del tren Sarmiento. Foto: Trenes Argentinos

Con respecto al ramal que conecta a Once y Merlo, tiene su comienzo a las 4:05 y finaliza a las 23:55. En sentido contrario, el inicio se dará a las 3:32 y 22:31 terminará su camino en el servicio.

Cambios en la estación de Once del tren Sarmiento

Trenes Argentinos informó una novedad vinculada a la estación de Once, un punto estratégico de conexión para el transporte en la Ciudad de Buenos Aires. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, a cargo del Dr. Enrique Lavie Pico, ordenó efectivizar el desalojo de la empresa Nueva Estación Once S.A. de la estación terminal de la línea Sarmiento.

La medida tiene como objetivo recuperar los espacios donde se ubican los sistemas técnicos necesarios para el mantenimiento y todos aquellos espacios comunes de la estación indispensables para la gestión administrativa de la terminal porteña.

La Policía Federal desalojó a una empresa de la Estación Once. Foto: Trenes Argentinos

Entre los espacios recuperados están las oficinas administrativas ubicadas en el entrepiso del hall y en el acceso por Bartolomé Mitre; los baños del hall y la sala de medidores próxima; la zona de carga y descarga; las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza; y los subsuelos 1° y 2° donde funciona un estacionamiento con acceso por la calle Teniente General Juan Domingo Perón.

¿Cambia el Tren Sarmiento?

Por el momento, no se informó que estos cambios vayan a influir en los viajes que salen y llegan a Once.

¿Por qué desalojaron a la empresa Nueva Estación Once?

El contrato de Nueva Estación Once S.A., que se había firmado en 2005 por 20 años, venció, y no contemplaba la posibilidad de una prórroga.

En el año 2015, mediante una adenda otorgada de forma irregular, se extendió el contrato hasta 2033, estableciendo cánones fijos irrisorios para la concesión que van desde los 197.000 a los 226.000 pesos mensuales para el período extendido.

Paro de trenes, estación Once. Foto: NA/Hugo Villalobos

La zona de concesión, en manos de Nueva Estación Once S.A., incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 m² que cuenta con 82 locales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11 mil metros cuadrados que serán licitados nuevamente a valores razonables.

La finalización de la concesión de la estación Once permitió cerrar una etapa caracterizada por la falta de controles adecuados, esquemas contractuales desactualizados y una utilización del espacio ferroviario poco alineada a los estándares actuales de transparencia y eficiencia.

En este contexto, Trenes Argentinos, a través de su área Comercial, logró ordenar, en este período, más de 1.000 activos ferroviarios, reduciendo drásticamente contratos vencidos, recuperando inmuebles intrusados y fortaleciendo los mecanismos de control existentes.

Gracias a ello, los ingresos anuales en concepto de cánones crecerán de 914 millones de pesos, al comienzo de esta gestión, a más de 6.000 millones durante 2025. Para el año venidero se estima que esta cifra ascienda a los 9.000 millones de pesos.