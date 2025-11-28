Vacaciones en Brasil: Mercado Pago ofrecerá la opción para pagar a través de Pix

Quienes viajen a Brasil podrán usar Mercado Pago para realizar pagos a través de Pix, el sistema de transferencias instantáneas más usado del país vecino. La herramienta permitirá comprar, pagar servicios y resolver gastos cotidianos de forma rápida y sin necesidad de efectivo.

Los argentinos que viajen a Brasil podrán pagar con su cuenta de Mercado Pago. Foto: Mercado Pago.

Este verano, los argentinos podrán usar su cuenta digital de Mercado Pago para pagar en comercios de Brasil a través de Pix. La nueva funcionalidad permite realizar compras en reales con el saldo en pesos disponible en la cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas ni realizar cambio de divisas, y con la misma aplicación que utilizan todos los días en la Argentina.

La opción “Pagar con Pix” se habilitará progresivamente para todos los usuarios, quienes contarán con una experiencia simple, rápida y segura. Desde la app, pueden escanear un código QR o ingresar una chave Pix para completar el pago directamente desde su cuenta. El sistema de pagos instantáneos Pix es el más utilizado en Brasil y está disponible en comercios de todos los tamaños, lo que amplía las posibilidades de uso durante las vacaciones.

Mercado Pago ofrecerá la opción para pagar a través de Pix. Foto: Reuters (Rafael Henrique)

Este lanzamiento llega en un contexto de fuerte crecimiento del turismo hacia Brasil. Según datos del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), más de 2,9 millones de argentinos viajaron a destinos brasileños entre enero y octubre de este año, un aumento del 85% respecto del mismo período de 2024. De cara a la temporada de verano 2025/26, se prevé un movimiento aún mayor, con un incremento del 31,6% en los vuelos entre ambos países.

“Seguimos facilitando los pagos de las personas cuando viajan al exterior. Con esta nueva solución podrán usar la misma aplicación que eligen a diario para sus compras en Brasil. Era una funcionalidad muy requerida por nuestros usuarios porque Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos al momento de planear sus vacaciones”, señaló Alejandro Melhem, vicepresidente Senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

Cómo pagar con Pix en Brasil. Foto X @republiqueBRA

Esta iniciativa se suma a otros desarrollos que Mercado Pago está impulsando en la región para facilitar los pagos para turistas. Actualmente, los argentinos que viajan a Uruguay también pueden pagar con su cuenta digital escaneando el QR de Mercado Pago, y los usuarios brasileños pueden abonar a través de Pix en comercios locales de Argentina que cobren con la terminal de cobro Point Smart.

¿Cómo pagar en Brasil con la cuenta digital de Mercado Pago?

Es muy simple y seguro. Además, evita la necesidad de buscar cajeros o cambiar divisas, ahorrando el tiempo que implican esas gestiones, y desde su historial de movimientos podrán llevar un mayor control de sus gastos durante sus vacaciones. Para ello, deberán: