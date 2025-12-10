Qué es el Fondo de Cese Laboral y el Fondo de Asistencia Laboral: los dos cambios que prevé el Gobierno con el esquema de indemnizaciones

El Ejecutivo busca media sanción al proyecto de reforma laboral en el marco de las sesiones extraordinarias que se llevarán desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Qué dice el esquema de indemnizaciones.

Federico Sturzenegger es uno de los que redactó el proyecto de ley junto a Luis Caputo.

El Gobierno presentó un proyecto de reforma laboral que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y Fondo de Cese Laboral, dos mecanismos que buscarán cambiar el catual esquema de indemnizaciones. En medio de la apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso y la publicación oficial de los diez proyectos de ley tras la reunión del Consejo de Mayo, se supo qué pasará con este esquema para el empleado y el empleador.

El FAL tiene que ver con un régimen obligatorio por el cual las empresas deberán aportar el 3% de su masa salarial para constituir un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despido. Según lo que difunden los impulsores de la medida, el cambio no modificará el monto que recibe el trabajador: la indemnización deberá seguir siendo comparable a la actual y a las firmas que se adhieran se les aliviará una parte de las cargas patronales habituales: el mismo 3% que destinarán al fondo.

Reforma laboral. Foto: Pixabay

El objetivo del plan es convertir el pago por despido en un esquema de “ahorro previsible”: en vez de que la empresa deba afrontar de un salto una indemnización al momento del despido, se distribuye ese costo en cuotas durante el vínculo laboral.

Más allá del Fondo de Asistencia Laboral, el proyecto contempla otro mecanismo: los Fondos de Cese Laboral, similares a los que ya existen en ciertos sectores como la construcción. Bajo ese régimen, los empleadores -y a veces los trabajadores- aportan a una cuenta individual desde el inicio de la relación laboral. Si se produce un despido, el trabajador puede cobrar desde ese fondo.

Estos fondos serán administrados bajo regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y otros organismos estatales, lo que le da un marco legal supervisado. Hasta ahora, este mecanismo es opcional: requiere un convenio colectivo o acuerdo particular entre empresa y sindicato para implementarlo.

Reforma laboral: por qué el Gobierno defiende el Fondo de Asistencia Laboral y el Fondo de Cese Laboral

La idea oficial detrás del fondo -ya sea de Asistencia Laboral o de Cese- es brindar previsibilidad a los empleadores: al transformar un gasto contingente -como un posible despido- en un pasivo sistematizado, las empresas podrían planificar mejor, lo que en teoría incentiva la contratación formal.

Desde el Ejecutivo, se sostiene que el esquema moderniza un sistema que hoy “frena” la creación de empleo formal, especialmente en pymes, argumentando que muchas empresas pequeñas no pueden afrontar de un día para otro el costo de una indemnización grande.

Además, el cambio busca reducir la litigiosidad laboral. Según se supo, con un fondo ya constituido, cada despido no demandaría largas negociaciones o juicios para calcular indemnización.

Cámara de Diputados de Buenos Aires. Foto: X

Riesgos y críticas hacia las indemnizaciones dentro de la reforma laboral de Milei

Algunos analistas y sindicatos cuestionan que este nuevo esquema pueda debilitar la protección laboral. Argumentan que un fondo financiado por la empresa ya no genera el mismo incentivo para evitar despidos arbitrarios. Además, apuntan que el derecho a indemnización debe preservarse como protección real, no como un “colchón financiero” prearmado.

Otro aspecto es que el Fondo de Asistencia Laboral redistribuye lo que el empleador hoy destinaba al sistema previsional (ANSES y/o SIPA). Eso podría trasladar parte del costo de los despidos al sistema previsional generando un riesgo estructural, según el análisis de economistas.

Javier Milei en Corporación América. Foto: Presidencia

También hay dudas sobre la implementación real: los Fondos de Cese Laboral requieren que sindicatos y cámaras empresarias adhieran mediante convenios. Dado el diverso tejido productivo argentino, algunos sectores podrían quedar fuera y los trabajadores perderían protección.

Qué pasa para el trabajador despedido y qué cambia en la práctica

Al momento de un despido, la indemnización seguiría existiendo no como un pago puntual de la empresa, sino como un cobro del fondo acumulado. Si el convenio prevé Fondo de Cese o Fondo de Asistencia Laboral, el trabajador accederá a lo que haya acumulado con la ventaja de que el costo ya fue cubierto en cuotas a lo largo del vínculo laboral.

Si no existe fondo alguno porque empresa y sindicato no lo acordaron, el régimen indemnizatorio tradicional seguiría vigente formalmente, aunque hay críticas sobre la viabilidad de este sistema dual.

El proyecto también prevé que, si se adopta el fondo obligatorio, ciertas cargas patronales actuales se reducirán compensando así la obligación mensual extra.