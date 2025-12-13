Platos generosos y sabores increíbles: el bodegón de Buenos Aires que permite comer el mejor fiambre a precios accesibles

En el barrio porteño de San Cristóbal se encuentra un restaurante donde el salame y el jamón son de primera calidad. También ofrecen otras delicias.

El bodegón donde se saborean los mejores fiambres. Foto: Instagram @rotiseriamiramar

Cuando se quiere comer rico a un buen precio, en Buenos Aires no hay que dudar: los bodegones son la solución. En el barrio de San Cristóbal, un restaurante cuenta con esas dos características, a las que les suma un fiambre de muy buena calidad.

Se trata de “Miramar”, un clásico con más de 75 años de historia que goza de una extensa carta, compuesta por diferentes preparaciones que combinan calidad, amor y tradición, logrando como resultado platos únicos y atrapantes.

El bodegón donde se saborean los mejores fiambres. Foto: Instagram @rotiseriamiramar

Este bodegón se encuentra en pleno barrio de San Cristóbal, sobre la Avenida San Juan, una zona bien conectada por el transporte público. Con su estilo clásico y su ambiente acogedor, abre sus puertas todos los días, desde temprano por la mañana hasta la medianoche, ofreciendo opciones para disfrutar a cualquier hora del día.

Las especialidades de “Miramar”, el bodegón con mucha historia en San Cristobal

Las especialidades de “Miramar” reflejan una tradición gastronómica marcada por los sabores intensos y las recetas clásicas. Su carta ofrece una amplia variedad de fiambres de elaboración cuidada, entre los que se destacan los salames y jamones, acompañados por una selección de quesos madurados que realzan el carácter de cada plato.

Entre sus preparaciones más buscadas aparecen las opciones de carnes frías y calientes, como el lechón frío y el clásico pollo al spiedo, cocinado lentamente para lograr una piel crocante y una carne tierna y jugosa. A esto se suman platos poco habituales en la escena porteña, como las ranas a la provenzal y el conejo a la cazadora, que remiten a recetas de raíz europea.

Caracoles en salsa Miramar, una especialidad de la casa. Foto: Instagram @rotiseriamiramar

La carta se completa con especialidades que distinguen a la casa, como los caracoles en su tradicional salsa Miramar, el pulpo a la gallega y las gambas al ajillo, preparados con un cuidado especial en el punto de cocción y la condimentación. Para cerrar la experiencia, la infaltable tortilla de papas se presenta como uno de los clásicos de la casa, simple en apariencia pero elaborada con precisión y sabor casero.