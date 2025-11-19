Del Conurbano a CABA: el bodegón furor de Ramos Mejía que desembarca en un icónico barrio porteño con su famoso “Alfajor Milanesa”

El restaurante está a punto de abrir nueva sucursal y promete enamorar a los comensales con sus platos abundantes y sus precios accesibles.

Bodegón Sinfin. Foto: Instagram/sinfin.bodegon

Los bodegones se convirtieron en protagonistas de la gastronomía argentina, ya que son esos espacios donde el tiempo parece correr más lento, las porciones son abundantes y cada mesa hace su propia historia.

En ese sentido, un bodegón de Ramos Mejía llamado Sinfin se convirtió en uno de los más elegidos. Además, abrirá una nueva sucursal en Villa Luro este viernes 21 de noviembre, impulsado por la tradición y el sabor que lo caracterizan.

Bodegón SinFin.

Uno de los platos que vuelve a Sinfin un bodegón único, es su tortilla rellena de jamón, queso y milanesa. También ofrecen fuentones de pasta como fetuccini con salsa de mariscos, mediterránea, bolognesa, entre otras opciones.

Sin embargo, un plato inconfundible es el Alfajor Milanesa, creado con dos tapas de milanesa bien crocantes que simulan dos galletas, y se puede elegir relleno de panceta, cheddar, tomate, queso, barbacoa y carne, entre otras opciones más. El baño de queso simula el chocolate blanco, una de las opciones más consumidas por los comensales.

Alfajor Milanesa de Sinfin. Foto: Instagram/sinfin.bodegon

“Fuimos a probar el ‘Alfajor Milanesa’ edición cheddar, riquísimo y re contra abundante, sobró media milanesa”, “Totalmente recomendable! La atención excelente, el ambiente sumamente cómodo y hermoso”, “Un lugar agradable, ordenado, y para todos los gustos, amplio y familiar”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios en Google Maps.

Algunas opciones del menú y precios de Sinfin Bodegón

- Alfajor Milanesa tamaño M (comen 3 y pican 4): $54.000

- Alfajor Cheddar Melt relleno de cheddar, panceta, verdeo y barbacoa (comen 3 y pican 4): $62.000

- Fetuccini al huevo cortados a cuchillo con salsa mediterránea (fileto, ajo, concase de tomates, albahaca y olivas negras): $19.300

Bodegón SinFin. Foto: Instagram/sinfin.bodegon

- Bife de chorizo relleno de cebollas caramelizadas, morrones asados, gruyere, y acompañado de puré de papas: $34.000

- Filet de merluza apanado con puré: $24.000

- Milanesa de berenjena rebozada con verduras grilladas: $18.000

Bodegón SinFin. Video: Instagram/sinfin.bodegon

- Parrillada completa (comen 3, pican 4) con chorizo, morcilla, chinchulín, pechuga, riñón, asado banderita, bondiola y bife de chorizo, con papas fritas y verduras grilladas: $96.000

- Banana split Sinfin (banana x2, bochas de helado x3, brownie, crema charlotte, dulce de leche y cerezas): $15.000

El postre Banana split Sinfin. Foto: Instagram/sinfin.bodegon

Dónde queda Sinfin Bodegón

El restaurante está ubicado en pleno centro de Ramos Mejía, en Espora 251, abre todos los días y podés reservar al 11 3851-0759.

Además, la nueva sucursal está ubicada en esquina Avenida Rivadavia y Guardia Nacional, Villa Luro, y la modalidad de reserva es la misma.