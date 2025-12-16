Cambia el horario del subte: por los shows de Airbag en River, la Línea D extiende su servicio

La medida busca facilitar la salida del estadio y el regreso del público tras los recitales, con un servicio especial durante la noche.

Cambia el horario de subte. Foto: Gobierno de la Ciudad

Este martes 17 y miércoles 18 de diciembre, con motivo de los shows de Airbag en el estadio de River Plate, la Línea D de subte extenderá su horario de funcionamiento para facilitar el regreso del público una vez finalizados los recitales.

Según se informó, el servicio funcionará hasta la 1:30 de la madrugada. Finalizado el horario habitual, los trenes saldrán únicamente desde la estación Congreso de Tucumán, cabecera de la línea, y permitirán descender en un número limitado de paradas estratégicas.

Las estaciones habilitadas para el descenso de pasajeros durante el horario extendido serán: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, puntos clave para combinar con otras líneas de transporte y facilitar el regreso a distintos barrios de la Ciudad.

Subte línea D. Foto: X @basubte

La medida busca ordenar la salida del estadio y ofrecer una alternativa segura y rápida frente a la alta demanda de transporte que se genera tras eventos masivos. Desde la organización recomiendan planificar el viaje con anticipación y tener en cuenta que no todas las estaciones estarán abiertas durante la extensión horaria.

De esta manera, quienes asistan a los recitales podrán disfrutar del show sin preocuparse por el regreso, aprovechando un servicio especial pensado para acompañar uno de los eventos musicales más convocantes del mes.

Subte línea D. Foto: X @basubte

Airbag despide el año en el Monumental con un cuarto show en diciembre

Tras el éxito descomunal que generaron los tres recitales en River, Airbag anunció una nueva y última fecha. En ese sentido, los artistas anunciaron “el cuarto round” para el miércoles 17 de diciembre. La banda de los hermanos Sardelli vienen de un año fenomenal con la presentación de su octavo disco, El club de la Pelea.

Fieles a su tradición, los hermanos coronarán el año con un show demoledor, cargado de rock, energía y emoción, en una noche que promete ser inolvidable.

Como una de las bandas argentinas con más presentaciones en River en un mismo año —y demostrando que el rock está más vivo que nunca—, Airbag se subirá por cuarta vez al escenario del Monumental para dar vida a una nueva ceremonia que quedará marcada a fuego en su historia.

Airbag despide el año en el Monumental con un cuarto show en diciembre. Foto: Instagram @airbag.oficial

Airbag vive un presente imparable con más de 200 millones de streams, tres River agotados, cuatro Vélez repletos y una gira internacional en marcha. Si no también su conexión genuina y duradera con sus fanáticos desde el primer día y que ahora celebra junto a ellos este nuevo capítulo glorioso.

EL CLUB DE LA PELEA TOUR: