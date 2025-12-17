Liberan molinetes en la Línea B del subte: desde qué hora se viaja gratis por la protesta de los trabajadores

Empleados que realizan sus tareas en la Línea B decidieron tomar una medida de fuerza, en el marco de sus reclamos por la presencia de asbesto en las formaciones y talleres.

Línea B de subtes. Foto: NA.

Este miércoles 17 de diciembre se dará una medida de fuerza de los trabajadores de la Línea B del subte de la Ciudad de Buenos Aires. Según confirmaron, se liberarán los molinetes desde las 7, por lo que viajar será gratis durante gran parte del día.

Liberan molinetes en el subte: hasta qué hora no habrá que pagar

Esta medida estará vigente hasta las 18, por lo que habrá acceso libre y gratuito durante 11 horas. Se trata de una protesta por lo que consideran condiciones sanitarias inadecuadas para desarrollar su labor, debido a la presencia de asbesto en las formaciones y los talleres.

Subte B

A través de un comunicado, los delegados señalaron que “como es de público conocimiento, desde la AGTSyP denunciamos hace años la crisis sanitaria que padecemos en la red de subterráneo por la presencia de asbesto cancerígeno y las consecuencias luctuosas que provoca entre trabajadores y usuarios (cientos de afectados, enfermos y fallecidos)”.

“Seguimos exigiendo al Gobierno de la Ciudad la declaración de Emergencia Operativa para la línea B, hecho que permitiría dar las respuestas urgentes que necesita la línea hasta la llegada de la flota nueva, el recambio del trazado de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red”, indicaron.

El reclamo de los trabajadores del subte B

Asimismo, señalaron que “en este marco en las últimas semanas la empresa concesionaria Emova intervino en forma ilegal sobre elementos contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que circulan en la línea B dispersando fibras de material cancerígeno y exponiendo a millones de personas a la contaminación en cada viaje”.

Subte Línea B, Estación Federico Lacroze, NA

“Esta crisis se ve además potenciada por el vaciamiento de sectores, ausencia de inversión y mantenimiento, trenes de más de 70 años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas siderales que no guardan ninguna relación con el pésimo servicio que brinda la empresa concesionaria”, añadieron en la nota.

“Hasta ahora la única respuesta de Emova frente a nuestras denuncias y pedidos ha sido un avance en sus prácticas persecutorias y antisindicales, violatorias del convenio colectivo, de la ley de contrato de trabajo y de la propia Constitución Nacional”, remarcaron los trabajadores.

Subte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: DAMIAN DOPACIO/ NA.

Finalmente, subrayaron: “A esta campaña de hostigamiento con sanciones y descuentos compulsivos e injustificados de salarios contra delegados y trabajadores se le suman casos de acoso sexual y violencia laboral como el que sufrió Araceli Pintos, trabajadora que fue desvinculada de la empresa como represalia por presentar la denuncia del hecho”.