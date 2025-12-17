No es Retiro: una de las estaciones de micros más importantes de Argentina podría ser modernizada

Dos egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste presentaron un anteproyecto para modernizar una estación.

Estación terminal de Corrientes. Foto: Terminal de Micros

Aunque los servicios de ómnibus de media y larga distancia siguen siendo un pilar fundamental del transporte para miles de argentinos que se desplazan a diario por el país, numerosas terminales presentan serias limitaciones operativas y funcionales. La estación de Corrientes es un claro ejemplo de esta situación.

Con más de medio siglo de funcionamiento continuo, la terminal actual ya no logra responder a la demanda existente. Fue inaugurada en 1973, cuando la ciudad tenía alrededor de 170.000 habitantes, mientras que hoy la capital provincial supera los 440.000. Además, lo que en su momento era una ubicación periférica quedó absorbido por el crecimiento urbano, integrándose al centro de la ciudad y generando un impacto negativo en la circulación vehicular de arterias clave, como la avenida Maipú. Frente a este escenario, dos egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Juan Francisco Insaurralde y Franco Gabriel Quiroz Solla, elaboraron un anteproyecto para una nueva estación terminal.

La estación de Corrientes. Foto: Plataforma 10

Los profesionales detectaron, en primer lugar, serias deficiencias funcionales en la terminal. Las áreas de espera resultan insuficientes para la cantidad de usuarios, mientras que los flujos de ingreso y egreso se superponen, generando cruces innecesarios y aglomeraciones, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

A esto se suman problemas de infraestructura vinculados al paso del tiempo y a la falta de adecuación a estándares actuales.

Asimismo, los ingenieros señalaron importantes inconvenientes viales en el entorno de la estación. El cruce de la avenida Maipú con la calle Nicaragua, único punto de acceso para los ómnibus, registra embotellamientos frecuentes. Además, el sector destinado al ingreso de los colectivos es utilizado como paso peatonal, una situación que incrementa el riesgo para quienes transitan por la zona.

Cómo sería la obra para modernizar la estación terminal de Corrientes

La propuesta para modernizar la estación terminal de Corrientes no se limita a una refuncionalización del edificio actual, sino que plantea la construcción de una nueva terminal en un emplazamiento diferente. Para ello, los ingenieros analizaron tres posibles ubicaciones y concluyeron que la opción más adecuada se encuentra en los terrenos situados en la intersección de la Ruta Nacional N.º 12 y la Ruta Provincial N.º 5, un punto estratégico por su conectividad y capacidad de absorción del flujo vehicular.

En términos de capacidad, el anteproyecto prevé una terminal preparada para atender a unos 5.100 pasajeros diarios, con una respuesta eficiente en horarios de mayor demanda, estimada en hasta 550 pasajeros por hora durante los picos de circulación. Esta planificación busca anticiparse al crecimiento demográfico y a la evolución del transporte interurbano en la región.

La obra contempla una superficie cubierta de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, a la que se suman unos 1.700 m² de espacios semicubiertos. El diseño arquitectónico propone una organización clara y funcional, con una separación definida entre los sectores destinados a los usuarios, las áreas operativas, los espacios administrativos y los sectores técnicos, lo que permitiría optimizar la circulación interna y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la sustentabilidad. Se tuvo en cuenta la orientación de las construcciones para minimizar la incidencia solar directa, incorporando aleros y vidrios de control térmico. Además, se proyecta un sistema de reutilización del agua proveniente del desagüe pluvial de la cubierta, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Desde el punto de vista operativo, el diseño vial está pensado para soportar el movimiento de unos 423 ómnibus diarios y cuenta con 26 dársenas, lo que permitiría un funcionamiento ágil y ordenado de la terminal. En este sentido, los ingenieros remarcaron que el anteproyecto es viable y cumple con el objetivo de dotar a la ciudad de Corrientes de una infraestructura moderna, capaz de responder tanto a las demandas actuales como a las futuras.