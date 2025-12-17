Pañales gratis a domicilio PAMI: el paso fundamental para no perder el beneficio y evitar su suspensión

El Programa de Asistencia Médica Integral informó en sus redes sociales lo que puede ocurrir en caso de no cumplir con los plazos obligatorios de la OME.

Pañales de PAMI Foto: PAMI

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) ofrece un amplio abanico de beneficios a sus afiliados, siendo uno de los más importantes la entrega de pañales a domicilio. Mes a mes, aparecen muchas preguntas alrededor de este servicio, por lo que el organismo se encargó de responder una fundamental acerca de su posible suspensión.

Cabe señalar que el servicio de la entrega de pañales está conectado directamente con la Orden Médica Electrónica (OME), que es la que decreta que se pueda pedir este beneficio.

A través de la cuenta de Instagram del PAMI, se publicaron una serie de placas con preguntas frecuentes, en busca de informar a los afiliados.

Pañales del PAMI. Foto: @PAMI_org_ar

Qué pasa si no se renueva la OME para los pañales gratuitos de PAMI

Sin embargo, la OME tiene una vigencia de seis meses desde que se emitió por primera vez, por lo que se requiere realizar el trámite de renovación. PAMI informó qué ocurre si una persona no completa la gestión necesaria.

“¿Qué pasa si me olvido de renovar la OME?”, expresa una pregunta colocada en una de las imágenes. El Programa de Asistencia Médica Integral respondió: “Si no lo hacés dentro del último mes del período vigente, el servicio puede interrumpirse”.

La respuesta de PAMI ante la falta de renovación de la OME. Foto: Instagram PAMI

Esta información resulta clave para muchos afiliados, ya que el pasado 30 de noviembre se cumplieron los 6 meses del inicio del nuevo sistema. Aquellos que no llegaron al plazo correctamente, pueden sufrir las consecuencias como la falta de abastecimiento de pañales gratuitos.

De todos modos, desde el sitio oficial aclaran que “si te incorporaste al programa después del 1 de junio, no tenés que hacer nada por el momento. Tu renovación será a los 6 meses de efectuada tu alta".

PAMI: paso a paso para tramitar la Orden Médica Electrónica

La gestión se realiza de forma rápida, sin la necesidad de acercarse a alguna sucursal de PAMI de manera presencial. Es decir, la renovación es únicamente a través del médico de cabecera del beneficiario, quien carga la nueva orden en el sistema, sin necesidad de formularios extras.

Los pasos a seguir para renovar la OME son los siguientes:

Solicitar un turno con el médico de cabecera. Pedir la renovación de la OME, que el profesional de la salud cargará en el sistema de PAMI durante la consulta. Verificar que los datos personales estén correctos, principalmente el de domicilio (si es que se produjo algún cambio al respecto).

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

La provisión mensual de pañales es de 90 unidades al mes, las cuales son entregadas de manera gratuita. En caso de que se necesite un refuerzo, la solicitud se evalúa a nivel central.

En caso de dudas, los interesados pueden hacer consultas a través de la línea de PAMI Escucha y Responde (138), seleccionando la opción 0.