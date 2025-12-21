Cambio histórico en el transporte: el proyecto entre dos provincias argentinas que promete aliviar el tránsito

A través de un esquema de inversión público-privada, se proyecta un servicio regular de pasajeros que funcione todos los días y conecte de manera directa ambas ciudades mediante transporte fluvial.

Transporte fluvial. Foto: Unsplash

Los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe avanzan en una iniciativa conjunta que podría transformar la manera de trasladarse entre ambas capitales. La propuesta apunta a sumar una nueva opción de transporte público y dejar de depender exclusivamente del túnel subfluvial, hoy la única conexión directa.

La idea es poner en marcha un servicio de transporte fluvial interprovincial, con lanchas o catamaranes que crucen el río Paraná y unan Paraná con Santa Fe. El proyecto se presenta como una alternativa ágil, sustentable y con fuerte atractivo turístico.

La idea es poner en marcha un servicio de transporte fluvial interprovincial. Foto: Unsplash.

De qué se trata la propuesta

La iniciativa busca revalorizar el río Paraná como eje de movilidad urbana. A través de un esquema de inversión público-privada, se proyecta un servicio regular de pasajeros que funcione todos los días y conecte ambas ciudades de forma directa.

El plan parte de una mirada metropolitana, que concibe a Paraná y Santa Fe como un mismo sistema urbano, más allá de los límites provinciales. En ese marco, participan instituciones académicas como el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, que aportan estudios técnicos y ambientales para asegurar un desarrollo sostenible.

El plan parte de una mirada metropolitana, que concibe a Paraná y Santa Fe como un mismo sistema urbano. Foto: Unsplash.

Impacto en el tránsito y la vida urbana

Hoy, el túnel subfluvial concentra todo el flujo vehicular entre las dos capitales, lo que provoca demoras y saturación, especialmente en horarios pico. Con la incorporación del transporte fluvial se espera:

Descomprimir el tránsito vehicular.

Fortalecer la integración social y económica entre ambas ciudades.

Potenciar el turismo y el uso recreativo del río como espacio público.

Desde Santa Fe, el intendente Juan Pablo Poletti remarcó que Paraná está más cerca que muchas localidades santafesinas, mientras que la intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la necesidad de volver a mirar el río como un recurso común y accesible.

Impacto en el tránsito y la vida urbana. Foto: Unsplash.

En qué etapa se encuentra el proyecto

Por el momento, el proyecto está en fase de estudio y planificación. Se analizan aspectos técnicos, costos y la factibilidad operativa del servicio. De avanzar, podría significar un cambio histórico en la movilidad del Litoral y en la relación cotidiana entre ambas capitales.