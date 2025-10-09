Con nuevas torres, gastronomía y una nueva edición de Casa FOA, el sur de Puerto Madero se cotiza: cuánto sale un departamento en la zona más top

Rascacielos vidriados que miran a la Ciudad de Buenos Aires desde la altura y cambiaron la fisonomía costera. Rodeadas de plazas, espacios verdes, veredas anchas, cafecitos acogedores, restaurantes y las marcas de lujo más populares.

El Dique 1 de Puerto Madero es la zona más cotizada del barrio. Foto: Pato Daniele

Hace unos años surgió en el sur de Puerto Madero el área más top del barrio. Se produjo con la llegada de Zen City, precisamente en el Dique 1. Con el correr del tiempo se fueron sumando otras edificaciones, hasta convertirlo hoy, con la llegada de una nueva edición de Casa FOA (en Juana Manso 1980), en la zona más top. Es que justamente el Dique 1 es el área más cotizada del barrio y la elegida por los más importantes desarrolladores a nivel mundial que hacen allí sus emprendimientos.

Allí también está la Harbout Tower, diseñada por el uruguayo Carlos Ott, que busca ser un ícono de la arquitectura de vanguardia con su aspecto de diamante gracias a los balcones cubiertos y otros al aire libre en 52 pisos vidriados (es una de las torres residenciales más altas de Buenos Aires). También están allí The Link Towers y Art María, que completan la fisonomía de la zona, a la que se están sumando más edificios. Ahora esta silueta se divisa desde todos los puntos de la ciudad.

Caminando las amplias veredas en calles como Juana Manso, Julieta Lanteri o Lola Mora se pueden descubrir desde negocios de muebles y decoración de las marcas más top, a bares y restaurantes de categoría y un supermercado que evita que los pudientes vecinos tengan que alejarse mucho de sus casas para hacer las compras. También se está instalando una concesionaria de autos chinos y ya se venden las motos más lujosas del mercado.

Es un lindo paseo para hacer en una tarde sol, mirar vidrieras, tomar algo y hasta visitar Casa FOA en Madero Harbour, que permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre en el horario de12 a 20, y cuya entrada tiene un precio de $18.000.

Incluso de noche es una zona segura y muy linda para caminar. Están Royal Endfield y BYDC, Fontenla, The Barber Job, el hotel SLS, el wine bar Elennor’s, Le Pain Quiotidien, Masunoni y Jumbo, entre otros.

Lujosas torres para una vida soñada

Zen City es un complejo de edificios: la Torre Ónix (residencial de 23 pisos y un volumen escalonado en 9), la Rubí, la Ámbar (también de 23 pisos) y el edificio Zafiro, aterrazado de planta baja y 9 pisos.

En el centro del conjunto hay un jardín y plaza privados, con piletas de natación y arboleda, densa vegetación y cascadas, inspirado en hoteles de Las Vegas como el The Mirage. También tienen espacio de oficinas y amenities como gimnasio, spa, microcine y seguridad las 24 horas. Los departamentos tienen diferentes tamaños y, durante la excavación para su construcción se descubrieron los restos de un barco mercante español del siglo XVIII, que luego fue trasladado a otro sitio.

En total son 8.500 m². Un monoambiente de 40 m2 en este complejo tiene un valor de U$S 220.000.

Dirección: Bv. Rosario Vera Peñaloza esq. Av. Juana Manso.

The Link Towers tiene una excelente ubicación sobre el Dique 1 y es el único emprendimiento allí que es totalmente residencial. Está compuesto por dos torres, Adán y Eva, de 33 pisos con departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, dúplex y tríplex con terrazas propias. Sus amenities, las marinas, el Gourmet and Wine, The Fun Room, las piscinas in out, el Fireplace, el fitness club y el spa de agua están pensados para tener una vida verde en plena ciudad. Precio del departamento de un dormitorio: desde U$S 459.675.

Dirección: Juana Manso 1801.

Art María es un complejo de dos torres residenciales de 22 pisos y un total de 190 departamentos, que están conectadas por un puente uniendo sus últimas plantas. Se convirtió en la postal más característica del sur de Puerto Madero, tanto de día como de noche, cuando la iluminación de la arcada se destaca aún más y forma espejo con las Torres El Faro, ubicadas exactamente en el lado opuesto. Están unidas en su coronamiento por un puente vidriado, con una piscina suspendida y ofrece residencias con vistas insuperables al río, a la ciudad y al Dique. Posee estudios y departamentos de 1,2 y 3 dormitorios desde 37 m2 a 145 m2. También tiene solarium, gimnasio, sauna, SUM, y seguridad las 24 horas. Un departamento de dos cuartos aquí tiene un precio de U$S 735.000.

Dirección: Camila O’Gorman 375.

Harbour Tower está armado como si fuera un Lego de cajas de cristal que conforman los diferentes ambientes en cada departamento. Cada detalle de fue desarrollado para garantizar que sus 217 residencias tengan vistas panorámicas, luminosidad y amplitud en todos sus espacios. El número de esquinas y sus plantas desiguales permiten que cada una de sus viviendas sea única. Hay departamentos de un dormitorio hasta un Penthouse de 620 m². Son 1.800 m2 de amenities entre piscina cubierta con hidromasajes y otra descubierta infantil, Social Lounge con terraza verde, dos sectores de cavas, zona de parrillas, microcine, Business Center, spa con sauna seco y húmedo, salas de tratamientos, gym y solarium. Sus responsables son los mismos que desarrollarán Madero Harbour, donde ahora funciona como anticipo Casa FOA.

Dirección: Julieta Lanteri 1775,.