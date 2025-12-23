Fuerte temporal en Buenos Aires: los videos más impactantes del diluvio, con el Unicenter inundado y autos arrastrados por el agua

Las precipitaciones se intensificaron en el norte y el oeste del Conurbano, donde la magnitud de las lluvias provocó el anegamiento de calles y obligó a algunas personas a desplazarse nadando.

Inundaciones en la Autopista Panamericana. Foto: Redes sociales.

Un fuerte temporal golpeó este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), provocando inundaciones, calles anegadas, caída de granizo y escenas impactantes que se viralizaron en redes sociales. El fenómeno climático sorprendió en la previa de Nochebuena y Navidad, con intensas precipitaciones que afectaron principalmente al norte y al oeste del conurbano bonaerense.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran calles convertidas en ríos, vehículos flotando en el agua y personas intentando sortear el agua acumulada tras las precipitaciones que se intensificaron en poco tiempo.

Diluvio en la zona norte del AMBA. Video: redes sociales

Uno de los casos más llamativos fue el del Unicenter Shopping, ubicado en Martínez, donde las fuertes lluvias ingresaron al interior del centro comercial por las filtraciones. Clientes y trabajadores quedaron sorprendidos por el agua que se filtró hacia el interior del establecimiento, obligando a retirar el líquido con secadores y otros métodos improvisados.

Las fuertes tormentas también provocaron que la Autopista Panamericana quedara inundada en varios tramos, con vehículos bajo el agua y conductores que debieron abandonar sus autos ante la imposibilidad de avanzar. En zonas como San Martín, Tres de Febrero y Vicente López, las precipitaciones alcanzaron cerca de 80 mm en cuestión de minutos, lo que generó anegamientos súbitos en la calzada.

Diluvio en la zona norte del AMBA. Video: redes sociales

Además de las escenas en autopistas y centros comerciales, el temporal incluyó la caída de granizo en distintos sectores, lo que aumentó la sensación de caos y la espectacularidad de las imágenes compartidas en videos y fotografías por usuarios.

Sorpresa total por el fuerte diluvio en la zona norte del AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional había previsto lluvias y tormentas para esta jornada, aunque en algunos casos la intensidad superó lo esperado, adelantándose a los pronósticos en varias zonas. Las autoridades mantienen la alerta por inestabilidad, ya que se espera que el frente de tormentas continúe afectando la región de manera intermitente durante las próximas horas.

Diluvio en la zona norte del AMBA. Video: redes sociales

Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal para compartir los videos más impactantes del diluvio: desde autos arrastrados por la corriente hasta pasajes de avenida convertidos en verdaderos cauces de agua, en una jornada que quedará registrada por la magnitud del temporal en pleno diciembre.