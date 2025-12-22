¿Llueve en Nochebuena?: cuándo vuelven las tormentas y cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana de Navidad

Las familias bonaerenses y porteñas comienzan a preguntarse cuál es el pronóstico del clima para saber si deben armar la mesa navideña adentro o afuera de la casa. Conocé los detalles y las temperaturas de cada jornada, según el Servicio Meteorológico.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

En la previa de Nochebuena y Navidad, para este lunes 22 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cielo cubierto que dejará nada más de a ratos ver el sol y que contará con tormentas aisladas solo en la madrugada, por lo que el resto de la jornada no habrá precipitaciones.

La mañana comenzará con una mínima de 22°C y se desarrollará bajo condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y ambiente templado.

El lunes 22 de diciembre tendrá una mínima de 22° y una máxima de 30°. Foto: Unsplash.

Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 30°C, en una jornada sin cambios bruscos y con características típicamente veraniegas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El pronóstico extendido del clima en Buenos Aires

Martes 23 de diciembre : se anuncia cielo nublado a mayormente nublado, vientos del sur rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 22 y los 32 grados. Se esperan tormentas aisladas por la madrugada.

Miércoles 24 de diciembre : se espera cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 26° y una máxima de 33°, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Jueves 25 de diciembre : en Navidad se prevé cielo mayormente a algo nublado, vientos del este cambiando al noreste y las marcas térmicas irán de los 21 a los 29 grados, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.

Viernes 26 de diciembre : se anuncia cielo mayormente nublado a nublado, vientos del norte rotando al noroeste y los termómetros se ubicarán entre los 22° y 32°.

Sábado 27 de diciembre: se espera cielo nublado a mayormente nublado y vientos del sur cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 30. Algunos chaparrones tendrán lugar durante la madrugada.

Lluvias y tormentas en Navidad y Año Nuevo. Foto: Unsplash.

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor