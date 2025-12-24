Havanna sorprende con el lanzamiento de dos nuevos alfajores inspirados en Mar del Plata: cuándo salen a la venta

La marca anunció la salida de dos nuevos productos, con variedad de sabores. Todos los detalles del anuncio, en la nota.

Los nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Havanna se consolida como una de las marcas más importantes en lo que tiene que ver con alfajores en Argentina. En este marco, anunció el lanzamiento de dos nuevos productos vinculados con Mar del Plata que llegan para el verano 2026.

Claro que esta decisión está conectada al éxito que tuvo el lanzamiento del alfajor con sal marina, que causó furor en todo el país. Luego, llegó el de alfajor Dubái en el boom del pistacho, por lo que ahora innovan con dos nuevos sabores.

Alfajor Havanna

En honor a sus raíces en Mar del Plata, Havanna anunció la salida de los alfajores Playa Grande y Playa Bristol, un guiño a dos de las más icónicas playas de la Feliz. Lo primero que se desprende de ambos productos es que tienen un peso de 90g y que poseen doble relleno.

Martín Garabal y Momi Giardina fueron los protagonistas de un spot en el que se anunciaron los dos sabores, donde además dieron detalles de lo que incluye cada uno.

Havanna lanza sus dos nuevos alfajores. Video: Instagram.

Los sabores de los dos nuevos alfajores de Havanna

Alfajor Havanna Playa Bristol : este producto está elaborado con una cobertura de chocolate gold, con notas de caramelo. El relleno está hecho con el típico dulce de leche de la marca, con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.

Alfajor Havanna Playa Grande: pensado para aquellos que disfrutan del chocolate amargo, tendrá un baño de chocolate 70% cacao. El relleno tendrá una mezcla perfecta entre el dulce de leche, un corazón de crème brûlée y pequeños pedazos crocantes de dulce.

Nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen a la venta

Desde las redes sociales de Havanna, explicaron que el lanzamiento de estos alfajores se realizará este sábado 27 de diciembre a las 11. En ese momento, se habilitará la venta en todos los locales que estén en la Costa Atlántica.

Por el momento, no se conoció cuándo llegarán al resto del país.

El evento lanzamiento de los dos nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Además, revelaron que el mismo sábado 27, pero desde las 9, habrá un adelanto a las 9 en el local de La Perla, Mar del Plata. Para los primeros 100 que asistan aquí tendrán un regalo exclusivo.

En cuanto a precios, todavía no dieron detalles de lo que costarán.