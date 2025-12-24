Nochebuena ilumina Buenos Aires: dónde se pueden visitar árboles de Navidad gratis en CABA

Se instalaron 15 árboles distribuidos en todas las comunas, con puntos destacados en el Microcentro, Belgrano, La Boca, Villa Devoto y Parque Chacabuco, entre otros barrios.

Árbol de Navidad. Foto: Freepik

En la previa de Nochebuena, la Ciudad de Buenos Aires ofrece un recorrido gratuito para disfrutar de árboles de Navidad gigantes iluminados, junto a una destacada decoración con motivos navideños en avenidas y espacios públicos.

Un recorrido navideño por plazas y parques de CABA

Los árboles de Navidad fueron instalados en plazas, plazoletas y parques estratégicos de cada comuna, lo que permite armar recorridos cortos por barrio o circuitos más largos para quienes quieran visitar varios puntos en una misma salida.

Además de los árboles, muchas avenidas principales cuentan con ornamentación lumínica especial, especialmente en zonas comerciales y corredores muy transitados como Santa Fe, Corrientes, Cabildo, Rivadavia, Callao, Del Libertador, Figueroa Alcorta y Caminito, entre otras.

Árbol de Navidad en CABA. Foto: NA.

La combinación de luces, espacios verdes y entornos urbanos hace que estos puntos sean ideales para sacar fotos, pasear con chicos o simplemente caminar y tomar algo durante la noche del 24 de diciembre.

Dónde están los 15 árboles de Navidad en la Ciudad

Estos son los puntos confirmados por comuna donde se pueden ver los árboles navideños en Buenos Aires durante Nochebuena: