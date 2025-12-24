Nochebuena ilumina Buenos Aires: dónde se pueden visitar árboles de Navidad gratis en CABA
Se instalaron 15 árboles distribuidos en todas las comunas, con puntos destacados en el Microcentro, Belgrano, La Boca, Villa Devoto y Parque Chacabuco, entre otros barrios.
En la previa de Nochebuena, la Ciudad de Buenos Aires ofrece un recorrido gratuito para disfrutar de árboles de Navidad gigantes iluminados, junto a una destacada decoración con motivos navideños en avenidas y espacios públicos.
En total, se instalaron 15 árboles distribuidos en todas las comunas, con puntos destacados en el Microcentro, Belgrano, La Boca, Villa Devoto y Parque Chacabuco, entre otros barrios.
Un recorrido navideño por plazas y parques de CABA
Los árboles de Navidad fueron instalados en plazas, plazoletas y parques estratégicos de cada comuna, lo que permite armar recorridos cortos por barrio o circuitos más largos para quienes quieran visitar varios puntos en una misma salida.
Además de los árboles, muchas avenidas principales cuentan con ornamentación lumínica especial, especialmente en zonas comerciales y corredores muy transitados como Santa Fe, Corrientes, Cabildo, Rivadavia, Callao, Del Libertador, Figueroa Alcorta y Caminito, entre otras.
La combinación de luces, espacios verdes y entornos urbanos hace que estos puntos sean ideales para sacar fotos, pasear con chicos o simplemente caminar y tomar algo durante la noche del 24 de diciembre.
Dónde están los 15 árboles de Navidad en la Ciudad
Estos son los puntos confirmados por comuna donde se pueden ver los árboles navideños en Buenos Aires durante Nochebuena:
- Comuna 1: Cantero Central Rodolfo Ortega Peña – Av. 9 de Julio y Arenales.
- Comuna 2: Plazoleta Brigadier General Tomás de Iriarte – Av. Del Libertador 2050.
- Comuna 3: Plaza Miserere – Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón.
- Comuna 4: Barrio Estación Buenos Aires – Av. Suárez y Roberto Sánchez; y Vuelta de Rocha – Av. Pedro de Mendoza y Rocha (La Boca).
- Comuna 5: Plaza Almagro – Bulnes y Sarmiento.
- Comuna 6: Plazoleta Greslebin – Av. Díaz Vélez y Av. Leopoldo Marechal.
- Comuna 7: Parque Chacabuco – Av. Asamblea y Emilio Mitre.
- Comuna 8: Rotonda de Av. Escalada y Av. Francisco Fernández de la Cruz.
- Comuna 9: Parque Alberdi – Av. Lisandro de la Torre y Av. Directorio.
- Comuna 10: Plaza de la Bandera – Av. Juan B. Justo y Carrasco.
- Comuna 11: Plaza Arenales – Chivilcoy y Nueva York.
- Comuna 12: Intersección de Pico y Balbín.
- Comuna 13: Plaza Barrancas de Belgrano – Av. Virrey Vértiz y Juramento.
- Comuna 14: Plaza República Islámica de Irán – Av. Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento; y Plaza Sicilia – Av. Del Libertador y Sarmiento.
- Comuna 15: Parque Los Andes – Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes.