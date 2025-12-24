¿Mesa adentro o afuera?, cómo estará el clima en Nochebuena y Navidad en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó si se esperan lluvias en CABA y alrededores. Los detalles, en la nota.

Navidad con ¿mesa afuera o adentro? Foto: Freepik

Este miércoles 24 de diciembre, la Nochebuena se presenta con altas temperaturas y condiciones inestables. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas desde temprano.

Durante la mañana, no se esperan precipitaciones y el termómetro rondará los 28°C, con viento leve del sector oeste. Sin embargo, el panorama cambiará con el correr de las horas.

Hacia la tarde, se prevé un marcado aumento de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas fuertes que podría ubicarse entre el 40% y el 70%. La temperatura máxima alcanzará los 34°C, acompañada de vientos del sur entre 13 y 22 km/h.

Clima para el 24 de diciembre. Foto: SMN

Por la noche, las tormentas podrían continuar, con chances de lluvias y actividad eléctrica. La temperatura descenderá hasta los 23°C, aunque podrían registrarse ráfagas intensas de entre 42 y 50 km/h, con viento predominante del sudeste.

Ante este escenario, se recomienda tomar precauciones, especialmente para quienes pensaban cenar al aire libre, y se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico para saber si la mesa puede ir afuera o adentro.

Cómo sigue el tiempo después de Navidad: calor y ambiente inestable

Luego de una Navidad marcada por el calor y las tormentas, el tiempo continuará con temperaturas elevadas durante los próximos días.

El jueves 25 de diciembre se espera un leve alivio térmico, con una mínima de 18°C y una máxima de 30°C, aunque el ambiente seguirá cálido durante la tarde.

Para el viernes 26, las marcas volverán a subir: la mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 33°C, dando inicio a un período más caluroso.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

El sábado 27 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C, consolidando jornadas de calor sostenido.

El domingo 28, en tanto, presentará temperaturas algo más moderadas, con 21°C de mínima y 30°C de máxima, aunque sin descartar nubosidad variable.