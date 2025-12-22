Vacaciones en Mar del Plata 2026: ¿cuánto cuesta viajar a La Feliz en auto, micro y tren?

Viajar a “La Feliz” tiene costos muy distintos según el medio elegido, y conocerlos de antemano resulta clave para ajustar el presupuesto y planificar las vacaciones.

¿Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata? Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

Con la cercanía de la temporada vacacional 2026 que comenzará tras las fiestas de Fin de Año, muchas personas y familias comienzan a hacer cuentas para saber a dónde podrán pasar sus días de descanso. Y si el presupuesto alcanza, uno de los destinos más elegidos por los argentinos cada año es La Feliz, la bella ciudad de Mar del Plata.

Las opciones para llegar hasta esta gran urbe costera son variadas: se puede ir en auto, en micro y hasta inclusive, en tren (siendo esta la opción más económica). También está la opción del avión, pero esta última es la menos utilizada por el argentino promedio.

Mar del Plata, el destino elegido por miles de argentinos. Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

¿Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata?

Como hay tres opciones para llegar a La Feliz, hay tres presupuestos diferentes que se barajan y se analizan a la hora de elegir la mejor forma de llegar hasta allí.

Ir a Mar del Plata en auto

Si se elige la comodidad de viajar en auto, hay que tener en cuenta que ciertos costos del viaje no son inmediatos, como por ejemplo el tema del kilometraje, el desgaste de las llantas y en general del automóvil.

Lo que sí se puede calcular es cuánto se puede gastar de combustible. Por ejemplo, a una velocidad superior a los 100 km/h con un motor 1.4 ó 1.6, el gasto es de 30 litros por tramo, lo que equivale a un costo cercano a los $50 mil, sin cargar el combustible de mayor calidad.

La Ruta 2, un clásico para ir a Mar del Plata. Foto: NA

A este costo hay que sumarle los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata (si se viaja desde Buenos Aires y alrededores), que tienen un costo de $4.000.

Luego hay que contabilizar la Autovía 2, donde hay dos peajes más: el de Samborombón y el de Maipú, y cada uno tiene un costo de $6.500, sumando un total de $13.000.

Ir a Mar del Plata en micro

Ir a Mar del Plata en micro tiene un costo que oscila los $50.000 y los $60.000. Por ejemplo, se pueden obtener pasajes desde los $47.700 hasta los $62.000. E inclusive hay coches camas que pueden tener un costo menor.

Micros de larga distancia a Mar del Plata. Foto: NA.

Ir a Mar del Plata en tren

Finalmente, la opción más rentable resulta ser el viaje en tren, el cual sale desde la Estación de Constitución y tiene una demora más o menos similar a la del micro. Su costo va desde los $38.000 en Primera y $45.000 en Pullman.

Tren a Mar del Plata. Foto: NA

Además, pagando online hay descuentos del 10% y también beneficiarios de ANSES tienen otras ofertas.