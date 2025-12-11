Cambio clave en Mar del Plata: le pondrán fin a una histórica calle doble mano para agilizar el tránsito

La medida, que debe ser aprobada por concejales, modificará parcialmente la Ordenanza 4833 y otorgará sentido único de circulación. Será un tramo de cinco cuadras donde se habilitará la circulación en sentido sudeste–noroeste.

Señal de tránsito de contramano. Foto: NA.

El gobierno de Mar del Plata presentó un proyecto de ordenanza para eliminar la doble mano en un tramo de cinco cuadras de Berutti, una de las calles que genera un intenso caos de tránsito en el sector de Villa Primera, donde convergen los autos que llegan desde la rotonda de Champagnat.

En caso de ser aprobada por los concejales, la medida modificará parcialmente la Ordenanza 4833 y otorgará sentido único de circulación a Beruti entre Bronzini y Uruguay: un tramo de cinco cuadras donde se habilitará la circulación en sentido sudeste–noroeste, es decir, hacia Champagnat.

De esta manera, quienes circulen hacia la costa deberán doblar en Bronzini para seguir por Santa Cruz, dado que French (la otra paralela inmediata a Beruti) se interrumpe después de Tierra del Fuego.

Rotonda de Champagnat, Mar del Plata. Foto: Google Maps.

Al mismo tiempo, el proyecto establece que el Municipio deberá señalizar la zona una vez que se comience a implementar el nuevo ordenamiento vehicular.

La medida responde a la “necesidad de ordenar el tránsito”, luego de un informe del Departamento de Ingeniería de Tránsito del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) que advirtió diversas problemáticas en el sector.

“El Estado debe priorizar la prevención y el cuidado de las personas”, indicó el Ejecutivo entre los fundamentos, y agregó que “debe ser política pública anticiparse a situaciones de peligro y buscar soluciones puntuales”.

Histórica obra para Mar del Plata y la Costa Atlántica

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires anunció que hizo una consulta pública para brindar detalles sobre el proyecto que prevé transformar en autovía el tramo de la Ruta Provincial 11 que une Mar de Ajó con Pinamar.

La convocatoria se realizó en el Espacio Multicultural Mar de Ajó, ubicado en Hipólito Yrigoyen 541. La iniciativa se enmarca en el Programa BID 5418, el cual será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

“ Se contemplan carriles de 3,65 metros de ancho y se incluyen dársenas exclusivas para transporte público de pasajeros, que prevén un ancho de carril de 4 metros.

Avanza la obra histórica en la Costa Atlántica. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

En la Memoria Descriptiva del proyecto, Vialidad señaló que la obra “consiste en la construcción de la segunda calzada, con un perfil transversal compuesto por dos calzadas independientes, divididas por separadores centrales de 16 metros entre bordes internos de calzadas pavimentadas”, lo cual “favorecerá la evacuación del agua de lluvia sobre calzada y la conservación y limpieza de esta”.

“De esta manera se obtendrá un corredor de características acordes a la jerarquía de la ruta, logrando optimizar su funcionamiento, teniendo en cuenta que dicho camino es la única vía de acceso a la ciudad de Mar del Plata desde la costa atlántica, y es utilizado frecuentemente por ómnibus de media y larga distancia, tránsito que se ve notoriamente incrementado en la temporada estival, vacaciones de invierno y fines de semana largos, en donde no solo se incrementa el tránsito de automóviles, sino un acrecentado tráfico de suministros a los centros turísticos”, sentenció el organismo.