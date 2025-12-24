Transporte público: un histórico colectivo del AMBA cambia el recorrido de sus ramales que unen el Conurbano con CABA

Un icónico colectivo anunció un cambio en su trayectoria habitual, algo que afectará a muchos usuarios. El nuevo servicio entra en vigencia antes de que comience el 2026.

Una línea de colectivos modificó su recorrido. Foto: NA/Daniel Vides.

El transporte público es muy utilizado, incluso en épocas de vacaciones de verano. En este marco, los pasajeros recibieron una importante noticia con respecto a uno de los colectivos más icónicos de Buenos Aires.

Según se conoció en las últimas horas, la línea 60 tendrá un cambio en sus recorridos. Por esto mismo, resulta clave estar al tanto de las novedades, ya que no pasará por algunas paradas reconocidas vinculadas a este servicio.

El anuncio de los cambios de recorridos en la línea 60 de colectivos. Foto: X

El cambio entra en vigencia este viernes 26 de diciembre y tiene que ver con algunos ramales que conectan al Conurbano con la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo recorrido de la línea 60 de colectivo

El sitio Qué Pasa indicó que se modifica el ramal que conecta a Ingeniero Maschwitz con Constitución, pasando por el bajo de San Fernando y San Isidro. El nuevo camino culminará en Barrancas de Belgrano, mucho antes que su trazado habitual.

De esta manera, habrá que busca otra manera de seguir el recorrido, ya sea con otro transporte o combinando con otra línea para alcanzar Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires.

Colectivo de la línea 60. Foto: X

Cabe aclarar que no es el único ramal de la línea 60 de colectivos que verá modificado su trayecto.

Los otros servicios que se modifican son los que salían desde Barracas/Constitución y llegaban a Rincón de Milberg, partido de Tigre. En este caso, el camino terminará en Primera Junta y Tiscornia, San Isidro, por lo que serán caminos mucho más cortos.

Lo cierto es que el servicio que unía a Barracas/Constitución con Tigre era uno de los más icónicos dentro de esta línea, ya que era usado por muchas personas para viajar a dos puntos importantes del AMBA.

Línea 60: así quedan todos los ramales tras los cambios