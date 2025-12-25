Cambia para siempre una histórica ruta de Buenos Aires: los trabajos que pretenden mejorar el tránsito de millones de argentinos

El Gobierno bonaerense continúa con los trabajos de ampliación en la mencionada ruta. La intervención incluye nuevas calzadas, banquinas, iluminación y mejoras en la seguridad vial para optimizar el tránsito y la conectividad.

Arreglos en la Ruta Provincial 24. Foto: Captura de video.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con una de las obras viales más importantes de la región: la ampliación de la Ruta Provincial 24, una de las trazas más transitadas del conurbano bonaerense. Según informaron desde la Dirección de Vialidad provincial, los trabajos ya alcanzaron un avance del 80% y permitirán mejorar de manera significativa la circulación y la seguridad vial.

Arreglos en la Ruta Provincial 24. Videos: X/@VialidadBA

¿Dónde se desarrollan los trabajos en la RP 24?

La obra se desarrolla en el tramo comprendido entre la avenida Derqui y la Autopista Acceso Oeste, donde se ejecuta la construcción de calzadas separadas y banquinas con el objetivo de destrabar el tránsito y ordenar el flujo vehicular. Esta intervención resulta clave debido al alto caudal de vehículos que circulan diariamente por la zona, tanto particulares como de transporte público y de carga.

Además de la ampliación de la calzada, el proyecto contempla la construcción de dársenas destinadas a maniobras de giro y a la detención del transporte público de pasajeros.

También se llevan adelante tareas complementarias como la semaforización de intersecciones estratégicas, obras hidráulicas para mejorar el escurrimiento del agua, la instalación de refugios peatonales, la demarcación horizontal y el señalamiento vertical y aéreo. A esto se suma la colocación de iluminación a lo largo de toda la traza, lo que contribuirá a reforzar la seguridad durante la noche.

Arreglos en la Ruta Provincial 24. Foto: Captura de video.

Los trabajos se extienden a lo largo de aproximadamente 9 kilómetros y buscan garantizar un tránsito más fluido y seguro. El administrador de Vialidad provincial, Roberto Caggiano, destacó la relevancia de la obra y señaló que “la ampliación de esta ruta es muy importante por el alto caudal de tránsito que por allí circula; una vez terminada, tendrá un impacto muy positivo en toda la comunidad”.

Finalmente, desde el Gobierno provincial remarcaron que la intervención en la Ruta Provincial 24 mejorará la conectividad con el municipio de José C. Paz y fortalecerá la seguridad vial en toda la zona, beneficiando a miles de vecinos y usuarios que transitan diariamente por esta arteria clave.