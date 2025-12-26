Cómo conseguir los nuevos alfajores de Havanna antes que nadie: el anuncio especial de la marca para los más fanáticos

La marca anunció la salida de dos nuevos productos, con variedad de sabores. Todos los detalles del anuncio, en la nota.

Los nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Está claro que Havanna es una de las principales marcas de alfajores en Argentina. La llegada de dos nuevos productos generó furor en las redes sociales, por lo que la firma indicó que habrá un evento especial para los más fanáticos.

Claro que esta decisión está conectada al éxito que tuvo el lanzamiento del alfajor con sal marina, que causó furor en todo el país. Luego, llegó el de alfajor Dubái en el boom del pistacho, por lo que ahora innovan con dos nuevos sabores.

Alfajor Havanna

En honor a sus raíces en Mar del Plata, Havanna anunció la salida de los alfajores Playa Grande y Playa Bristol, un guiño a dos de las más icónicas playas de la Feliz. Lo primero que se desprende de ambos productos es que tienen un peso de 90g y que poseen doble relleno.

Nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen a la venta

Desde las redes sociales de Havanna, explicaron que el lanzamiento de estos alfajores se realizará este sábado 27 de diciembre a las 11. En ese momento, se habilitará la venta en todos los locales que estén en la Costa Atlántica.

Por el momento, no se conoció cuándo llegarán al resto del país.

El evento lanzamiento de los dos nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Además, revelaron que el mismo sábado 27, pero desde las 9, habrá un adelanto a las 9 en el local de La Perla, Mar del Plata. Para los primeros 100 que asistan aquí tendrán un regalo exclusivo.

En cuanto a precios, todavía no dieron detalles de lo que costarán.

Martín Garabal y Momi Giardina fueron los protagonistas de un spot en el que se anunciaron los dos sabores, donde además dieron detalles de lo que incluye cada uno.

Havanna lanza sus dos nuevos alfajores. Video: Instagram.

Los sabores de los dos nuevos alfajores de Havanna