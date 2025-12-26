Cómo conseguir los nuevos alfajores de Havanna antes que nadie: el anuncio especial de la marca para los más fanáticos

La marca anunció la salida de dos nuevos productos, con variedad de sabores. Todos los detalles del anuncio, en la nota.

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 26 de diciembre de 2025, 21:01
Los nuevos alfajores de Havanna.
Los nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Está claro que Havanna es una de las principales marcas de alfajores en Argentina. La llegada de dos nuevos productos generó furor en las redes sociales, por lo que la firma indicó que habrá un evento especial para los más fanáticos.

Claro que esta decisión está conectada al éxito que tuvo el lanzamiento del alfajor con sal marina, que causó furor en todo el país. Luego, llegó el de alfajor Dubái en el boom del pistacho, por lo que ahora innovan con dos nuevos sabores.

Alfajor Havanna
Alfajor Havanna

En honor a sus raíces en Mar del Plata, Havanna anunció la salida de los alfajores Playa Grande y Playa Bristol, un guiño a dos de las más icónicas playas de la Feliz. Lo primero que se desprende de ambos productos es que tienen un peso de 90g y que poseen doble relleno.

Nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen a la venta

Desde las redes sociales de Havanna, explicaron que el lanzamiento de estos alfajores se realizará este sábado 27 de diciembre a las 11. En ese momento, se habilitará la venta en todos los locales que estén en la Costa Atlántica.

También podría interesarte
Havanna sorprende con el lanzamiento de dos nuevos alfajores inspirados en Mar del Plata: cuándo salen a la venta

Havanna sorprende con el lanzamiento de dos nuevos alfajores inspirados en Mar del Plata: cuándo salen a la venta

Un postre clásico para Navidad: tiramisú en 6 pasos, rápido y con ingredientes fáciles de conseguir

Un postre clásico para Navidad: tiramisú en 6 pasos, rápido y con ingredientes fáciles de conseguir

Por el momento, no se conoció cuándo llegarán al resto del país.

El evento lanzamiento de los dos nuevos alfajores de Havanna.
El evento lanzamiento de los dos nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Además, revelaron que el mismo sábado 27, pero desde las 9, habrá un adelanto a las 9 en el local de La Perla, Mar del Plata. Para los primeros 100 que asistan aquí tendrán un regalo exclusivo.

En cuanto a precios, todavía no dieron detalles de lo que costarán.

Martín Garabal y Momi Giardina fueron los protagonistas de un spot en el que se anunciaron los dos sabores, donde además dieron detalles de lo que incluye cada uno.

Havanna lanza sus dos nuevos alfajores. Video: Instagram.

Los sabores de los dos nuevos alfajores de Havanna

  • Alfajor Havanna Playa Bristol: este producto está elaborado con una cobertura de chocolate gold, con notas de caramelo. El relleno está hecho con el típico dulce de leche de la marca, con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.
  • Alfajor Havanna Playa Grande: pensado para aquellos que disfrutan del chocolate amargo, tendrá un baño de chocolate 70% cacao. El relleno tendrá una mezcla perfecta entre el dulce de leche, un corazón de crème brûlée y pequeños pedazos crocantes de dulce.