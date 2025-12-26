Havanna lanza un nuevo alfajor inspirado en un clásico postre de Francia: qué lleva y dónde conseguir esta delicia

La marca presentó dos nuevos sabores que sorprendieron a todos. Cuándo estarán disponibles, dónde conseguirlos y qué ingredientes incluyen estos alfajores inspirados en un clásico.

Los nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Havanna renueva su oferta de alfajores con dos sabores únicos que sorprendieron a los fanáticos, uno de ellos inspirado en un clásico postre. Esta novedad promete conquistar paladares gracias a la combinación de ingredientes selectos y un toque gourmet pensado para los más exigentes.

En honor a sus raíces en Mar del Plata, Havanna anunció la salida de los alfajores Playa Grande y Playa Bristol, un guiño a dos de las más icónicas playas de la Feliz. Lo primero que se desprende de ambos productos es que tienen un peso de 90g y que poseen doble relleno. ¿Qué llevan y dónde se pueden conseguir?

Los nuevos sabores que trae Havanna

La noticia sorprendió a los fanáticos, que no esperaban un lanzamiento tras el Alfajor Dubai. Pero así fue: esta vez, la marca presenta no uno, sino dos nuevos sabores.

Alfajor Havanna Playa Bristol : este producto está elaborado con una cobertura de chocolate gold, con notas de caramelo . El relleno está hecho con el típico dulce de leche de la marca, con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.

Alfajor Havanna Playa Grande: pensado para aquellos que disfrutan del chocolate amargo, tendrá un baño de chocolate 70% cacao. El relleno tendrá una mezcla perfecta entre el dulce de leche, un corazón de crème brûlée y pequeños pedazos crocantes de dulce.

El evento lanzamiento de los dos nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Claro que esta decisión está conectada al éxito que tuvo el lanzamiento del alfajor con sal marina, que causó furor en todo el país. Luego, llegó el de alfajor Dubái en el boom del pistacho, por lo que ahora innovan con dos nuevos sabores. Este lanzamiento generó furor en las redes sociales, por lo que la firma indicó que habrá un evento especial para los más fanáticos.

Nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen a la venta

Desde las redes sociales de Havanna, explicaron que el lanzamiento de estos alfajores se realizará este sábado 27 de diciembre a las 11. En ese momento, se habilitará la venta en todos los locales que estén en la Costa Atlántica. Por el momento, no se conoció cuándo llegarán al resto del país.

Alfajor Havanna

Además, revelaron que el mismo sábado 27, pero desde las 9, habrá un adelanto a las 9 en el local de La Perla, Mar del Plata. Para los primeros 100 que asistan aquí tendrán un regalo exclusivo. En cuanto a precios, todavía no dieron detalles de lo que costarán.

Martín Garabal y Momi Giardina fueron los protagonistas de un spot en el que se anunciaron los dos sabores, donde además dieron detalles de lo que incluye cada uno.

Havanna lanza sus dos nuevos alfajores. Video: Instagram.

Con estos dos nuevos sabores, Havanna vuelve a sorprender y demuestra que sigue innovando en el mundo de los alfajores. Ya sea para los fanáticos de siempre o para quienes buscan probar algo diferente. No queda más que animarse a probarlos y disfrutar de esta deliciosa novedad.