Más opciones para volar: una nueva aerolínea ofrecerá vuelos de cabotaje en Argentina

La autorización fue confirmada a través del Boletín Oficial. Todos los detalles, en la nota.

Avión de Latam Airlines. Foto: Instagram latamairlines

Una nueva aerolínea realizará vuelos de cabotaje en Argentina, según se conoció en las últimas horas, por lo que regresará un servicio que brindaban previamente. De esta manera, habrá una nueva competencia para marcas como Flybondi.

La aerolínea que ofrecerá vuelos de cabotaje en Argentina

Se trata de la chilena LATAM Airlines, que lleva cinco años sin volar dentro de Argentina. Esta buena noticia ofrece más opciones para viajar, más allá de las ya establecidas Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi.

La novedad se publicó en el Boletín Oficial, en las disposiciones 46 y 47/2025. La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía aprobó las nuevas operaciones aéreas de la empresa.

Esta buena noticia para los viajeros se da en el contexto de los acuerdos bilaterales que están vigentes entre Chile y Argentina.

Las operaciones que quedaron habilitadas para LATAM Airlines son el transporte de pasajeros y carga, con vuelos de cabotaje, sin limitar rutas ni frecuencias.

Además, se sumaron viajes regulares combinados entre Santiago de Chile, Río de Janeiro y Buenos Aires, ida y vuelta.

La disposición publicada indicó: “Estas medidas se enmarcan en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”.

Cabe recordar que LATAM había dejado de operar vuelos de cabotaje en 2020, en plena pandemia, en el marco de las restricciones para viajar.

Incluso era la segunda empresa con más destinos en Argentina, después de Aerolíneas Argentinas. Llegaron a viajar a 12 sitios: Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia

Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas tiene el 56% de los vuelos de cabotaje, JetSMART el 26% y Flybondi el 16%, según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Una aerolínea china operará en Argentina y hará el vuelo más largo del mundo

El Gobierno argentino autorizó a finales de noviembre a la aerolínea China Western Airlines a operar en el país. Esta empresa hará el vuelo comercial más largo del mundo, que partirá desde nuestro país. Conectará Shanghái y Buenos Aires en 25 horas, con escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda.

China Eastern Airlines Foto: China Eastern Airlines

El objetivo de esta medida es fomentar la competencia en vuelos comerciales y acercar a ambos países. Por su parte, China busca afianzarse en la región y competir con Estados Unidos.

Los detalles del vuelo más largo del mundo

La ruta Buenos Aires-Shanghái comenzará a operar desde el 4 de diciembre y tendrá dos frecuencias semanales. La resolución que admitió este viaje se contempló en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países.

Los pasajes van de US$1746 hasta US$1983 por tramo. Además, cuenta con una escala técnica en Auckland en donde los pasajeros deben quedarse en sus asientos.

Hace tres meses, cuando se anunció la llegada de la Aerolínea al país, el Aeropuerto de Ezeiza comenzó a proyectar una organización ante la expectativa de un “boom” de turistas chinos.