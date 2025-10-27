Una reconocida aerolínea reinicia su ruta directa entre el aeropuerto de Córdoba y São Paulo: su frecuencia y horarios

Los clientes ahora pueden acceder fácilmente al centro de conexiones en Guarulhos y, desde allí, a más de 50 destinos nacionales en Brasil y a más de 20 destinos internacionales en Sudamérica, América del Norte, Europa y África.

Una aerolínea reinicia su ruta directa entre el aeropuerto de Córdoba y São Paulo. Foto: Unsplash.

La aerolínea LATAM inauguró la nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Córdoba y el Aeropuerto Internacional de São Paulo, en el municipio de Guarulhos.

La operación tendrá una frecuencia diaria (7 vuelos semanales) con horarios que conectan vuelos internacionales en el hub de conexiones de LATAM en Guarulhos, ampliando las opciones de viaje entre Argentina y Brasil.

La operación tendrá una frecuencia diaria Foto: LATAM Airlines.

“Esta ruta nos permitirá fortalecer nuestra posición en Argentina y, principalmente, conectar a la provincia de Córdoba con nuestros tres centros de conexión en Lima, Santiago y São Paulo”, declaró Florencia Scardaccione, Gerente Comercial de LATAM en Argentina.

Y explicó: “Córdoba es un mercado clave para nosotros, y este vuelo diario a São Paulo no solo facilita el turismo y los negocios con Brasil, sino que también abre la puerta a más destinos nacionales e internacionales“.

Frecuencias y horarios de los vuelos entre São Paulo y Córdoba

Lunes, miércoles, viernes y domingo

São Paulo/Guarulhos → Córdoba: despega a las 08:00 · aterriza a las 11:35

Córdoba → São Paulo/Guarulhos: despega a las 12:35 · aterriza a las 15:35

Martes, jueves y sábados

São Paulo/Guarulhos → Córdoba: despega a las 13:00 · aterriza a las 16:35

Córdoba → São Paulo/Guarulhos: despega 17:35 · aterriza a las 20:35

LATAM Airlines alcanzará las 7 rutas directas entre Brasil y Argentina a principios de 2026. Foto: LATAM Airlines.

Con este nuevo vuelo, los clientes de Córdoba ahora pueden acceder fácilmente al centro de conexiones de LATAM en Guarulhos y, desde allí, a más de 50 destinos nacionales en Brasil y a más de 20 destinos internacionales en Sudamérica, América del Norte, Europa y África.

Siete rutas directas entre Argentina y Brasil

LATAM reinició la ruta Río de Janeiro - Buenos Aires, la ruta estacional de invierno São Paulo-Bariloche y el vuelo Porto Alegre-Buenos Aires.

Asimismo, anunció que pondrá en marcha otras dos rutas con vuelos directos entre ambos países: Sao Paulo–Rosario y Florianópolis–Buenos Aires.

Con estos nuevos lanzamientos, la compañía alcanzará las 7 rutas directas entre Brasil y Argentina a principios de 2026.

Los clientes de Córdoba ahora pueden acceder fácilmente al centro de conexiones de LATAM en Guarulhos Foto: LATAM Airlines.

Este plan de expansión, que ya evidencia un sólido crecimiento de la conectividad entre Argentina y Brasil, se verá reforzado a partir de diciembre con la inauguración de dos importantes rutas internacionales.

La compañía lanzará el esperado vuelo directo que conectará Buenos Aires con Miami, partiendo inicialmente desde Santiago de Chile y que ofrecerá a los pasajeros argentinos una alternativa sin escalas a uno de sus destinos favoritos en Estados Unidos.

Adicionalmente, se reactivará la ruta Tucumán-Lima con tres frecuencias semanales, posicionando a la provincia del norte argentino como un punto estratégico para la conexión con el resto del continente y el mundo.