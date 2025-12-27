Desde Plaza Mayor, Pertutti y hasta Havanna: cuánto salen los pan dulces más buscados para este Año Nuevo

En un contexto donde los valores varían según el tamaño, el tipo de elaboración y la marca, repasamos cuánto cuestan los pan dulces más elegidos de esta temporada y cuáles son las opciones que marcan tendencia.

Pan dulce de Plaza Mayor. Foto: Facebook

Cada fin de año, el pan dulce vuelve a convertirse en uno de los productos más buscados y comparados por los consumidores. Y celebrar el inicio del 2026 no es la excepción: entre clásicos renovados, ediciones especiales y recetas que apuestan a la nostalgia, las marcas más conocidas ya lanzaron sus propuestas para la mesa familiar.

Desde confiterías tradicionales como Plaza Mayor y Pertutti, hasta firmas históricas como Havanna, la oferta se amplía con versiones rellenas, con chips, artesanales y premium. Las diferencias de precios también se hacen notar y muchos ya están buscando qué conviene comprar antes de que se acerquen las fiestas.

Pan Dulce Havanna. Foto Instagram Havanna

Cuánto sale el pan dulce de Plaza Mayor para Año Nuevo

Con la inminente llegada de la Navidad, la emblemática panadería y restaurante comenzó a calentar sus motores y ya sacó a la venta la nueva versión de su emblemático Pan dulce, a un precio de $36.000, casi $11.000 más caro respecto al año pasado. A pesar de la suba, sigue siendo uno de los más económicos y buscados, y su popularidad hace que algunos lo ofrezcan en sitios de venta online por más de $40.000.

Pan dulce Plaza Mayor o Las Violetas Foto: Redes sociales

El restaurante Plaza Mayor está ubicado en Venezuela 1399, Buenos Aires, y atiende todos los días en dos franjas horarias: de 9 a 11 y de 17 a 19. Allí, los fanáticos pueden asegurarse de conseguir uno de los panes dulces más emblemáticos de Argentina, disfrutar de su receta tradicional y mantener viva una tradición que no pasa de moda.

Cuánto sale el pan dulce de Pertutti, uno de los más deseados para las Fiestas

Pertutti tiene distintas variedades de pan dulce:

Pan dulce tradicional: pesa aproximadamente 1kg y tiene un valor de $35.000. Tiene masa suave con frutos secos (almendras, avellanas y nueces), frutas Abrillantadas, cerezas y quinotos”.

Pan dulce con frutos secos: pesa aproximadamente 1kg y tiene un valor de $42.000. Tiene masa suave, con avellanas, nueces, almendras.

Pan dulce tradicional en lata : tiene un valor de $45.000.

Pan dulce tradicional con frutos secos en lata: se consigue por $52.000.

Pan dulce de Pertutti. Foto: Instagram @pertuttiresto

Respecto al sabor y cómo está elaborado el pan dulce de Pertutti, este se destaca por tener una masa suave con frutos secos (almendras, avellanas y nueces), frutas abrillantadas, cerezas y quinotos.

Además, al ser un producto 100% artesanal, el consumo debe ser en el momento. Aunque aseguraron que tiene una duración de 15 a 20 días.

El pan dulce Pertutti se entrega cerrado en caja, ideal para un presente. Además, recomendaron conservar en un lugar seco y fresco.

Cuánto cuesta el pan dulce de Havanna

El pan dulce de Havanna pesa un poco más de medio kilo: 600 gramos, para ser exactos. Lo que realmente lo distingue es que el 40% de su contenido es dulce de leche, una combinación explosiva que tienta a cualquiera. Además, viene con chips de chocolate, que le suman aún más sabor y textura.

Pan Dulce Havanna. Foto Havanna

El pan dulce de Havanna se consigue en sus tiendas por $19.900. Si se compara con los precios de las confiterías más tradicionales, donde los pan dulces suelen rondar los $30.000, la verdad es que no está nada mal y se vuelve una opción bastante competitiva.