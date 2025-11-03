Pan dulce casero sin TACC: paso a paso de una receta fácil y rápida ideal para las fiesta de fin de año

Se acercan las épocas festivas y el pan dulce es una receta clásica que no puede faltar en las mesas argentinas. Paso a paso de una receta simple, rápida y sin TACC.

El pan dulce es un alimento infaltable en las mesas navideñas de todos los argentinos y, para que nadie se quede afuera del disfrute, he aquí una receta sin TACC (sin trigo, avena, cebada ni centeno), ideal para personas celíacas.

Lo bueno de esta receta es que, al realizarla en casa, se evitan las posibles contaminaciones cruzadas entre alimentos para aquellas personas intolerantes al trigo, la avena, la cebada y el centeno. También es una ayuda al bolsillo ya que economiza los gastos.

Qué ingredientes lleva el pan dulce sin TACC

350 g de premezcla sin gluten para panificación (si no incluye goma xántica, hay que comprarla aparte)

80 g de azúcar

2 huevos

80 g de manteca blanda

1 cucharada de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja

1 cucharada de levadura seca sin TACC

120 ml de leche tibia (puede ser vegetal)

Opcional: frutas abrillantadas, pasas de uva, chips de chocolate o frutos secos.

Paso a paso del pan dulce sin TACC

Activar la levadura

En un bowl pequeño, mezclar la leche tibia (no caliente) con la levadura seca y una cucharadita de azúcar. Dejar reposar aproximadamente 10 minutos, hasta que se forme espuma en la superficie. Este paso permite comprobar que la levadura está activa y lista para fermentar.

Preparar la mezcla base

En un recipiente grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté más clara y espumosa. Agregar la esencia de vainilla y la ralladura de naranja o limón. Incorporar la manteca blanda (o derretida y apenas tibia) y mezclar hasta obtener una preparación homogénea y cremosa.

Paso a paso del pan dulce sin TACC: preparar la mezcla base

Incorporar los ingredientes secos

Añadir la premezcla sin TACC, preferiblemente tamizada para evitar grumos. Si la premezcla no contiene goma xántica, agregar media cucharadita para mejorar la textura y elasticidad de la masa. Mezclar con espátula hasta lograr una masa suave y algo pegajosa; no es necesario amasar como un pan tradicional.

Masa de pan dulce antes de leudar Foto: -

Sumar la levadura activada

Verter la mezcla de levadura ya espumada e integrar bien. Si la masa está muy firme, agregar una o dos cucharadas más de leche tibia hasta obtener una consistencia similar a una masa de bizcochuelo espesa.

Agregar los frutos o chips

Incorporar las frutas abrillantadas, frutos secos, pasas o chips de chocolate, previamente pasados por una cucharadita de premezcla para que no se hundan durante la cocción. Mezclar suavemente para distribuirlos de forma pareja.

Leudar (dejar levar)

Colocar la preparación en un molde para pan dulce enmantecado y espolvoreado con premezcla sin TACC. Tapar con un paño limpio o film y dejar leudar entre 45 minutos y 1 hora en un lugar templado, hasta que casi duplique su volumen. Si la temperatura ambiente es baja, se puede dejar dentro del horno apagado con la luz encendida para generar un ambiente cálido.

Hornear

Precalentar el horno a 170 °C. Hornear el pan dulce durante 35 a 45 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo en el centro, este salga seco. Si se dora demasiado rápido, cubrir la parte superior con papel aluminio para evitar que se queme.

Pan dulce sin TACC

Enfriar y decorar