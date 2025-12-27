Luces que iluminan las olas en Punta del Este: qué son y por qué se ve este fenómeno azul por la noche

Vecinos de esta ciudad uruguaya registraron cómo las olas brillaban con un tono azul. Se trata de un fenómeno natural que se da en ciertas condiciones climáticas y oceánicas.

Noctilucas en Punta del Este Foto: X @The_view_of_Leo

En los últimos días, en las playas de Punta del Este se vio un fenómeno que convirtió a las olas en un escenario luminoso y místico. Al caminar por la orilla y ver las olas romper, el mar comenzó a brillar con destellos azulados, dejando imágenes y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Este fenómeno se conoce como bioluminiscencia y es provocado por organismos marinos microscópicos llamados noctilucas. Se trata de pequeños organismos marinos pertenecientes al grupo de los dinoflagelados. Tienen la capacidad de emitir luz cuando el agua se agita, ya sea por el movimiento de las olas, el viento o incluso por el paso de las personas por la playa.

Noctilucas en Punta del Este Foto: X @The_view_of_Leo

La bioluminiscencia es una reacción química natural, que funciona como mecanismo de defensa: al brillar, las noctilucas pueden atraer a depredadores mayores que ahuyentan a quienes intentan alimentarse de ellas. Los especialistas señalan que estos eventos suelen producirse cuando coinciden:

Temperaturas del agua elevadas

Aguas relativamente calmas

Alta concentración de microorganismos

Por estas razones, el fenómeno de luz azul suele observarse en determinadas épocas del año, siendo más frecuente durante los meses cálidos.

Noctilucas en Punta del Este Foto: X @The_view_of_Leo

¿Son peligrosas las noctilucas para los humanos?

En general, las noctilucas no representan un riesgo grave para los humanos. Su bioluminiscencia es completamente inofensiva, y el contacto con ellas al nadar no suele generar problemas.

Sin embargo, los especialistas advierten que en algunos casos pueden producir irritación en la piel o en los ojos si la concentración de estos organismos es muy alta. Además, la presencia de grandes floraciones de noctilucas puede estar asociada a desequilibrios en el ecosistema marino, generalmente por exceso de nutrientes en el agua.

Luces que iluminan las olas en Punta del Este. Fuente: @BartoloOpina

Recomendaciones para quienes visitan las playas:

Evitar tocar grandes concentraciones directamente con la piel durante largos periodos.

No ingerir agua de mar durante el fenómeno.

Disfrutar del espectáculo visual desde la orilla o mediante fotografías y videos.

Este fenómeno natural convierte las noches de Punta del Este en un espectáculo único, donde la ciencia y la belleza del mar se encuentran en un resplandor azul que ilumina la costa, recordando la importancia de cuidar nuestros ecosistemas marinos para que estos eventos sigan ocurriendo.