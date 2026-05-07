La playa olvidada de Sudamérica que podría darle mar a Bolivia hasta 2091:

Una playa de cinco kilómetros en Perú Foto: Foto generada con IA Canal 26

En Sudamérica existe una franja costera de cinco kilómetros que, en teoría, podría alterar el destino geopolítico de Bolivia. Se trata de una playa ubicada en el sur del Perú que fue entregada en concesión al país altiplánico por casi un siglo. El acuerdo prometía desarrollo, integración regional y una salida concreta al océano Pacífico. Sin embargo, más de 30 años después, el lugar luce desierto, sin infraestructura y prácticamente olvidado.

Este enclave se conoce como Bolivia Mar, y aunque representa un gesto histórico de cooperación entre dos Estados vecinos, jamás llegó a cumplir el rol estratégico para el que fue concebido.

¿Cómo Bolivia obtuvo este acceso al mar sin soberanía?

En 1992, Perú y Bolivia firmaron un convenio bilateral que otorgó a Bolivia el uso de una franja litoral de cinco kilómetros de largo por 800 metros de ancho en la región de Moquegua, al sur de la ciudad portuaria de Ilo. El acuerdo fue suscrito por los entonces presidentes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora como una medida para mitigar la condición mediterránea de Bolivia.

Permite a Bolivia tener acceso físico al océano Pacífico hasta 2091 Foto: Foto generada con IA Canal 26

El trato estableció un plazo de 99 años renovables, con vigencia hasta el año 2091, pero sin transferencia de soberanía. Es decir, el territorio sigue siendo peruano, mientras que Bolivia tiene derechos de uso limitados, principalmente con fines turísticos y comerciales no portuarios.

Este detalle fue clave: Bolivia nunca obtuvo la facultad de construir un puerto propio en la zona, lo que redujo considerablemente el impacto económico del proyecto.

De promesa regional a territorio abandonado

Cuando se anunció Bolivia Mar, las expectativas eran altas. Se hablaba de hoteles, zonas francas, infraestructura turística y un polo de desarrollo que permitiría reducir la dependencia boliviana de los puertos chilenos de Arica e Iquique.

Nada de eso ocurrió. Hoy, la playa es una extensión árida, sin caminos adecuados, servicios básicos ni construcciones relevantes. El único elemento visible es un monumento oxidado que simboliza la integración entre ambos países, convertido en una postal del abandono.

Pescadores locales y visitantes ocasionales son los únicos que pisan esta costa, que carece de promoción turística y no figura en los circuitos económicos de la región.

¿Por qué Bolivia Mar nunca despegó?

Diversos factores explican el estancamiento del proyecto. Por un lado, la falta de inversiones sostenidas por parte de ambos Estados. Por otro, una decisión política boliviana: apostar de lleno por este enclave podía debilitar su histórica reclamación de una salida soberana al mar frente a Chile.

Pero que hoy permanece desierta, sin desarrollo ni presencia turística Foto: Foto generada con IA Canal 26

Además, sin autorización para desarrollar infraestructura portuaria, Bolivia Mar quedó limitada a un uso turístico que jamás fue impulsado de manera efectiva.

El resultado es un territorio con enorme potencial estratégico que nunca pasó del plano simbólico.

Un enclave que sigue generando debate

A medida que se acerca el fin del plazo pactado para 2091, surgen nuevas preguntas: ¿se renovará el acuerdo?, ¿se activará finalmente el desarrollo prometido?, ¿o Bolivia Mar quedará como un episodio fallido de la diplomacia sudamericana?

Por ahora, la playa sigue ahí, frente al Pacífico, recordando que Bolivia tiene un acceso al mar que existe en los papeles, pero no en la práctica.

Un símbolo poderoso, aunque vacío

Bolivia Mar no es solo una playa abandonada. Es el reflejo de décadas de promesas incumplidas, tensiones geopolíticas y oportunidades perdidas. También demuestra que el acceso al mar no depende solo de kilómetros de costa, sino de decisiones políticas, inversiones reales y visión de largo plazo.