El pueblito uruguayo “Slow Town” que tiene solo 100 habitantes: se encuentra muy cerca de Punta del Este y cautiva con su tranquilidad

Se trata de un destino ideal para bajar un cambio: al llegar, un cartel con la frase “Slow Town” anticipa lo que viene. Un pueblo sin prisas, perfecto para desconectarse al 100%.

El pueblo de Uruguay a 40 kilómetros de Punta del Este. Foto Instagram @omarnakle

Cada vez más personas eligen alejarse del turismo masivo y apostar por rincones tranquilos, donde la naturaleza y el silencio son los verdaderos protagonistas. En ese escenario, los pueblos aparecen como una alternativa ideal: combinan historia, encanto, paisajes únicos y una calma que invita a bajar un cambio.

En Uruguay, precisamente en Maldonado, se encuentra un pueblo llamado Edén, que se lleva el puesto al lugar más tranquilo del país, con un entorno natural sin comparación. En esta localidad, todo es paz, se respira aire puro y se puede conectar con la naturaleza. Además, se ubica a 40 kilómetros al norte de Punta del Este y es ideal para visitar en las vacaciones.

Pueblo Edén, Maldonado, Uruguay. Foto Instagram @aventureros_x_el_mundo

Rodeado por sierras de un verde vibrante, esta localidad de tan solo 105 habitantes, según el censo de 2011, transita sus días en la calma y tranquilidad de una vida alejada del bullicio urbano. Sus habitantes preservan sus tradiciones y costumbres, a través de sus platos típicos, sus actividades rurales y los encuentros que organizan entre amigos y familiares.

Fundado hace más de 100 años, este pequeño paraíso es conocido hoy como “Slow Town”. Edén se caracteriza por un estilo de vida relajado, sin prisas, algo que resulta cada vez más difícil de encontrar. Este lugar es tan tranquilo que hasta los autos circulan a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. De hecho, un cartel en la entrada del pueblo advierte de esta singularidad.

Pueblo Edén, Maldonado, Uruguay. Foto Instagram @aventureros_x_el_mundo

¿Qué hacer en una visita a Pueblo Edén?

En el Pueblo Edén, hay varias actividades que puedes disfrutar para conectarte con su calma y belleza natural:

Recorrer sus pintorescas calles: disfrutar de un paseo por sus tranquillas calles, rodeadas de naturaleza, y siente el ambiente relajado del pueblo.

disfrutar de un paseo por sus tranquillas calles, rodeadas de naturaleza, y siente el ambiente relajado del pueblo. Gastronomía local: probar los exquisitos platos de los emprendimientos gastronómicos locales, muchos de los cuales se complementan con cervezas artesanales producidas en la región.

probar los exquisitos platos de los emprendimientos gastronómicos locales, muchos de los cuales se complementan con cervezas artesanales producidas en la región. Senderismo y naturaleza: aprovechar el entorno natural del pueblo, rodeado de sierras de intenso verde, para hacer caminatas o disfrutar de la serenidad del paisaje.

Pueblo Edén, Maldonado, Uruguay. Foto Instagram @aventureros_x_el_mundo

Participar en el encuentro de emprendedores: cada mes, se lleva a cabo un evento en la plaza del pueblo, donde se impulsan proyectos locales, lo que te permitirá conocer la creatividad de la comunidad y sus iniciativas.Relajarte y desconectar: en un lugar donde el ritmo de vida es lento, una de las actividades más recomendadas es simplemente relajarte, disfrutar de la tranquilidad y desconectar del estrés de la vida urbana.Para quienes buscan disfrutar del mar, la playa más cercana es Punta del Este, ubicada a unos 45 minutos en auto. Es una opción perfecta para una escapada de día: allí se puede caminar por la costa, aprovechar sus amplias playas y volver al pueblo a descansar en total tranquilidad.