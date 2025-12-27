Nuevo ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires ya tiene su calendario escolar 2026 aprobado por la Dirección General de Cultura y Educación. Todos los detalles, en la nota.

Clase escolar. Foto: NA (Nicolás Celaya)

La provincia de Buenos Aires se sumó a los distritos que ya confirmaron su calendario escolar para 2026, que fue aproado por la Dirección General de Cultura y Educación.

Los datos importantes que se desprenden es el inicio de clases en el comienzo de marzo para el grueso de los niveles y modalidades. Además, se conocieron fechas de vacaciones de invierno, así como también el cierre del ciclo lectivo 2026.

El calendario escolar fijó 190 jornadas de clases con el objetivo de ofrecer mayor previsibilidad a toda la comunidad educativa de la provincia.

Escuela Foto: -

Cuándo empiezan las clases en provincia de Buenos Aires en 2026

Educación Inicial, Primaria y Secundaria: inicio de clases el 2 de marzo de 2026.

Educación Técnica y Agraria: también el 2 de marzo.

Secundarias Especializadas en Arte y Equipos de Orientación Escolar (EOE): el 2 de marzo.

Educación Especial y Centros/Servicios Agregados de Formación Integral: inicio el 2 de marzo.

Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores: también el 2 de marzo.

Escuelas de Educación Artística y Centros de Educación Física: arranque el 2 de marzo.

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social: el 2 de marzo.

Educación de Formación Profesional: inicio el 9 de marzo de 2026.

Educación Superior (Formación Docente Inicial, Técnica y Artística): el 16 de marzo de 2026.

Cuándo son las vacaciones de invierno en PBA. Foto: -

Según informó la Dirección General de Cultura y Educación, la mayoría de las modalidades educativas respetarán un mismo receso de invierno. La única salvedad corresponde a la Educación de Formación Profesional y al Nivel Superior, que cuentan con calendarios de cierre específicos.

El cronograma también prevé cinco Jornadas Institucionales con alcance regional a lo largo del año: dos programadas para febrero, una en agosto, otra en diciembre y una más, cuya fecha será acordada por los equipos distritales y de cada institución.

Según la información, estas instancias tienen como finalidad promover el trabajo colaborativo y la capacitación situada de docentes y equipos directivos.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026

Las vacaciones de invierno para la provincia de Buenos Aires están establecidas entre el 20 y el 31 de julio. Esta fecha va para todos los niveles y modalidades, desde inicial hasta superior.

Para las modalidades de Educación de Formación Profesional y Educación Superior, el receso invernal será en la misma fecha, equiparando el calendario de descansos a nivel provincial.

Cuándo terminan las clases en PBA. Foto: MgP/NA.

Cuándo terminan las clases en 2026

El Ministerio de Educación informó que el cierre del ciclo lectivo 2026 está previsto para el 22 de diciembre en la mayoría de los niveles y modalidades de la provincia de Buenos Aires.

Para la Educación de Formación Profesional, las actividades finalizarán el 18 de diciembre. Para la Educación Superior —que incluye la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica y la Formación Artística— las clases terminarán el 27 de noviembre.