Ya están a la venta: cuánto salen los nuevos alfajores de Havanna inspirados en Mar del Plata

La marca anunció la salida de dos nuevos productos, con variedad de sabores. Enterate dónde conseguirlos, en la nota.

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 27 de diciembre de 2025, 20:16
Nuevos alfajores de Havanna inspirados en Mar del Plata.
Nuevos alfajores de Havanna inspirados en Mar del Plata. Foto: Instagram Havanna

Havanna suma dos nuevos infaltables a su catálogo. Este sábado salieron a la venta dos alfajores inspirados en Mar del Plata que causaron furor en la Costa Atlántica, en el inicio de la temporada de verano 2026.

Claro que esta decisión está conectada al éxito que tuvo el lanzamiento del alfajor con sal marina, que causó furor en todo el país. Luego, llegó el de alfajor Dubái en el boom del pistacho, por lo que ahora innovan con dos nuevos sabores.

Nuevos alfajores de Havanna inspirados en Mar del Plata. Foto: Instagram Havanna

En honor a sus raíces en Mar del Plata, Havanna anunció la salida de los alfajores Playa Grande y Playa Bristol, un guiño a dos de las más icónicas playas de la Feliz. Lo primero que se desprende de ambos productos es que tienen un peso de 90g y que poseen doble relleno.

Nuevos alfajores de Havanna: cuánto salen y dónde se consiguen

El lanzamiento fue este sábado 27, y ya se venden en todos los locales de Havanna dentro de la Costa Atlántica. Por el momento, no se conoció cuándo llegarán al resto del país.

Sin embargo, algo que se conoció es el precio: se venden en una caja de ocho unidades (cuatro de cada sabor) a $28.000. El cálculo da que cada uno sale $3.500.

Los nuevos alfajores de Havanna.
Los nuevos alfajores de Havanna. Foto: Instagram

Martín Garabal y Momi Giardina fueron los protagonistas de un spot en el que se anunciaron los dos sabores, donde además dieron detalles de lo que incluye cada uno.

Havanna lanza sus dos nuevos alfajores. Video: Instagram.

Los sabores de los dos nuevos alfajores de Havanna

  • Alfajor Havanna Playa Bristol: este producto está elaborado con una cobertura de chocolate gold, con notas de caramelo. El relleno está hecho con el típico dulce de leche de la marca, con un corazón cremoso de ganache de chocolate blanco.
  • Alfajor Havanna Playa Grande: pensado para aquellos que disfrutan del chocolate amargo, tendrá un baño de chocolate 70% cacao. El relleno tendrá una mezcla perfecta entre el dulce de leche, un corazón de crème brûlée y pequeños pedazos crocantes de dulce.