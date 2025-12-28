Hito médico en Chubut: nacieron trigemelas, un “milagro” que ocurre una vez cada millones de embarazos

El Hospital María Humphreys de Trelew vivió un hecho extraordinario: nacieron trigemelas genéticamente idénticas un caso que ocurre en uno de cada varios millones de nacimientos.

Trigemelas, un hecho milagroso en Chubut.

Un suceso excepcional se registró en Navidad en el Hospital María Humphreys de Trelew: nacieron trigemelas genéticamente idénticas, a partir de un embarazo monocorial triamniótico, una condición que ocurre en uno de cada varios millones de embarazos, según especialistas.

Este se trató del segundo caso documentado en la provincia de Chubut y es un hito para el sistema de salud pública local.

El nacimiento de trigemelas es algo muy poco común. Foto: Unsplash.

¿Cómo fue el parto de las trigemelas en Chubut?

El parto se produjo el jueves 25 de diciembre y las tres bebés nacieron con pocos minutos de diferencia. La primera de ellas a las 8.49 (pesó 1.460 kilos), la segunda a las 9.50 (pesó 1.760 kilos) y la tercera a las 9.52 (pesó 1.690 kilos). El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, confirmó que las trigemelas al igual que su madre están en perfecto estado de salud, al tiempo que destacó el profesionalismo del equipo médico que intervino en el procedimiento.

“El seguimiento que todos los profesionales del hospital realizaron de este embarazo de alto riesgo fue clave para este resultado exitoso”, describió Torres.

“Poder dar respuesta local a un evento de estas características reafirma el compromiso de nuestros profesionales y la inversión en equipamiento de alta complejidad para cuidar la vida de los chubutenses”, agregó el gobernador.

La característica del embarazo monocorial triamniótico se da cuando los bebés comparten una sola placenta, pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes, lo que aumenta la complejidad del seguimiento y del parto.

Afortunadamente, las trigemelas están en perfecto estado de salud. Foto: Unsplash.

Debido a que nacieron prematuras, las trigemelas permanecen internadas en el Servicio de Neonatología, donde están en observación para asegurar que su evolución sea saludable.

Desde la Secretaría de Salud provincial destacaron que se trata de un evento “de baja frecuencia y alta complejidad”, lo que implica un trabajo arduo del Hospital María Humphreys que pudo responder a una situación compleja como esa.

Cabe recordar que el primer caso registrado en Chubut data de agosto de 2019 en Comodoro Rivadavia, donde solo una de las tres bebas sobrevivió.

“El resultado es fruto del trabajo conjunto y la profesionalidad de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería”, aseguraron desde el propio hospital.