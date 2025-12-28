Más que un símbolo nacional: el significado oculto de la palabra “alfajor” que viajó del mundo árabe a nuestra identidad

Aunque hoy lo sentimos como algo puramente argentino, la palabra alfajor es un eco del árabe hispánico ‘al-hasú’. Esta raíz revela que la identidad de esta delicia reside en el corazón, una esencia que en nuestras tierras encontró su forma con un generoso relleno de dulce de leche. Cuál es su significado.

Qué significa la palabra 'Alfajor'. Foto: Taste Atlas.

El alfajor es mucho más que un símbolo nacional: es, además, una de las mejores galletas del mundo, según Taste Atlas. Esta delicia destaca por su versatilidad, logrando habitar tanto el universo de los postres como el de las golosinas a través de sus infinitas versiones y sabores.

Más allá de la infinita variedad de versiones que existen hoy en día, el debate sobre su esencia permanece abierto: para los puristas, el verdadero alfajor es el que guarda en su centro un generoso relleno de dulce de leche.

Esta postura defiende que la combinación del dulce tradicional con la masa suave es lo que define su ADN, considerando que cualquier otra variante, aunque deliciosa, se aleja de la mística original que lo convirtió en un emblema de nuestra gastronomía. Ahora bien, pocos saben que significa esta palabra.

Alfajor, comida, dulce. Foto: Freepik.

¿Cuál es el significado de ‘Alfajor’?

Resulta clave conocer el origen de la palabra para comprender la naturaleza de este manjar. El término ‘Alfajor’ es un eco del árabe hispánico al-hasú, que significa ‘relleno’. La etimología revela que la identidad del alfajor reside en ese corazón oculto que une sus tapas, una esencia que en nuestras tierras tomo la forma del dulce de leche.

Aunque estas galletas están presentes en toda Latinoamérica, sus raíces se remontan a Andalucía, España. Tras su llegada al continente, casi todos los países adaptaron la tradición del alfajor español, moldeándola según sus propias costumbres.

Fue en Argentina donde esta receta encontró su máxima expresión al fusionarse con un generoso relleno de dulce de leche, creando una versión definitiva que hoy trasciende el sabor para convertirse en un símbolo de identidad nacional.

La historia del alfajor, un emblema nacional

El alfajor tiene su origen en la antigüedad árabe, con una palabra del árabe hispánico “al-hasú” que significa “el relleno”. Esta receta viajó a la península ibérica durante la ocupación musulmana y evolucionó hasta convertirse en un dulce típico español. Al cruzar el Atlántico con la conquista, el alfajor se adaptó en América del Sur. La versión que hoy conocemos está lejos de ser la que era hace siglos.

Se dice que fue en Medina Sidonia, ciudad andaluza, donde se originó el alfajor. Pero era un palito de turrón blando hecho con clara de huevo, almendra, miga de galleta dulce y miel, pasado por azúcar impalpable. A fines del siglo XVIII ya se vendía en pulperías algo con ese nombre, aunque seguramente era la versión norteña y no hay precisión sobre cuándo comenzó a rellenar con dulce de leche.

La historia del alfajor. Foto: Instagram @leonardoespinozaok

La más antigua mención del dulce de leche es de 1814, en una carta se cuenta el envío de seis cajas de Santa Fe a Buenos Aires, por lo que la idea de que sea el ingrediente estrella en el alfajor debe haber sido desde esa época en adelante.