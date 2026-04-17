El alfajor argentino que fue elegido el mejor del mundo:

El mejor alfajor es cordobés Foto: Foto generada con IA Canal 26

La gastronomía argentina volvió a quedar en el centro del escenario internacional gracias a uno de sus clásicos más queridos. Un alfajor artesanal, producido fuera de los grandes polos industriales y con una receta fiel a la tradición, fue elegido como el mejor alfajor del mundo en un prestigioso ranking global. El reconocimiento despertó orgullo nacional, curiosidad entre los fanáticos del dulce y una pregunta que se repite: ¿cuál es, dónde se hace y cuánto cuesta?

Detrás de este logro no hay marketing desmedido ni producción en serie. Hay historia familiar, trabajo artesanal y una obsesión por el sabor bien hecho.

El nombre del alfajor que conquistó al mundo

El alfajor elegido como el mejor del mundo es el alfajor de chocolate tradicional de El Nazareno. Se trata de un producto clásico, sin rellenos exóticos ni combinaciones extravagantes, que se destaca justamente por llevar a la perfección la receta que identifica al alfajor argentino: dos tapas suaves, abundante dulce de leche y una cobertura de chocolate equilibrada.

El jurado internacional valoró especialmente la armonía entre sus componentes, la textura cremosa del relleno y el contraste justo entre dulzor y cacao, una combinación que no empalaga y deja sabor persistente.

Dónde se elabora: una historia que nace en el interior

El Nazareno se elabora en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, una región serrana conocida por su producción artesanal y su relación estrecha con los alimentos elaborados a pequeña escala. La empresa es de origen familiar y fue fundada en 1982, cuando comenzó como un pequeño taller dedicado a dulces tradicionales.

Con el paso de los años, el emprendimiento creció sin perder su esencia: recetas simples, ingredientes naturales y procesos cuidados. Hoy cuenta con 13 puntos de venta, principalmente en Córdoba y San Luis, y sigue produciendo bajo criterios artesanales, algo poco común en un mercado dominado por grandes marcas.

El Nazareno se produce en Córdoba Foto: El Nazareno

Por qué este alfajor se destacó a nivel internacional

El reconocimiento no llegó por casualidad. En un ranking donde se evaluaron productos de distintos países, el alfajor de El Nazareno sobresalió por:

El equilibrio entre dulce de leche y chocolate

Tapas suaves que mantienen estructura

Ausencia de sabores artificiales dominantes

Textura cremosa y mordida limpia

Respeto por la receta tradicional

En un contexto donde muchos productos apuestan por sorprender, este alfajor ganó por hacer bien lo de siempre.

Cuánto sale el alfajor elegido como el mejor del mundo

Uno de los datos que más llama la atención es su precio. A pesar del prestigio internacional, no es un alfajor caro ni exclusivo.

El precio del alfajor individual ronda entre $1.500 y $2.500 , dependiendo del punto de venta y la presentación.

Las cajas promocionales o compras en cantidad reducen el valor por unidad.

También se ofrece venta online con envíos a distintos puntos del país.

Esto lo convierte en un producto accesible para el público general, algo que refuerza su popularidad tras el premio.

Tiene más de 10 variedades y se puede comprar online Foto: El Nazareno

Dónde se puede comprar

El alfajor de El Nazareno se consigue en:

Locales propios de la marca en Córdoba y San Luis

Tiendas regionales y casas de dulces artesanales

Compras online con envío a todo el país

Tras el reconocimiento, la demanda aumentó, pero la empresa mantiene su enfoque en la calidad antes que en la expansión acelerada.

Un símbolo del alfajor argentino en el mundo

Este reconocimiento no solo pone en valor a una marca, sino a todo un modo de producir. El alfajor de El Nazareno representa una Argentina que apuesta por lo artesanal, por la identidad regional y por el sabor auténtico.

En tiempos donde lo viral dura poco, este alfajor logró destacarse por algo más sólido: constancia, tradición y calidad. Y lo mejor es que cualquiera puede comprobarlo, sin viajar lejos ni gastar de más, simplemente probando el alfajor que hoy es considerado el mejor del mundo.